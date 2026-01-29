Milioane de euro abandonate în câmp

Spitalul mobil din localitatea Lețcani, județul Iași, a devenit un depozit de containere nefolosite la marginea orașului. Unitatea medicală a costat peste 13 milioane de euro în timpul pandemiei, dar a funcționat doar zece luni.

În prezent, cele 110 containere pline cu aparatură medicală stau închise într-un câmp. Potrivit unei investigații realizate de Libertatea, relocarea spitalului este blocată de birocrație și de costuri uriașe. Deși a fost proiectat pentru sute de paturi, spitatul a tratat aproximativ 1.000 de pacienți în lunile de activitate.

Potrivit Libertatea, unitatea a fost cumpărată de urgență în anul 2020 prin asociația Euronest. primele probleme serioase au apărut imediat după deschidere, în special la sistemul de încălzire, care nu făcea față la temperaturile scăzute ale iernii. De asemenea, penele de curent afectau frecvent aparatura medicală vitală.

Din aceste motive, spitalul a fost închis pentru dezinfecție și reparații la doar câteva luni de la inaugurare. Rapoartele oficiale au confirmat ulterior numeroase nereguli tehnice care au pus în pericol siguranța pacienților.

Administrația spitalului a fost preluată de ISU Iași în toamna anului 2021. De atunci, autortățile vorbesc despre mutarea containerelor într-o zonă mai potrivită pentru intervenții. Totuși, proprietarul oficial al spitalului susține că nu a primit nicio notificare despre acest plan de relocare.

Spitalul a blocat un proiect agroindustrial

Prezența acestui spital mobil a blocat activitatea singurului parc agroindustrial din județ, Transagropolis. Terenul ocupat de containere era destinat târgurilor și prezentărilor de tehnologii agricole pentru fermierii locali. Primarul comunei Lețcani afirmă că proiectul economic este acum complet nefuncțional din cauza spitalului abandonat.

Achiziția acestui spital a fost marcată de numeroase controverse și acuzații de corupție. Curtea de Conturi a suspectat inițial o supraevaluare a costurilor cu aproximativ 25 de milioane de lei. Deși firma turcească trebuia să livreze rapid unitatea, termenele au fost depășite cu multe luni. Mai mulți politicieni au depus plângeri penale pentru abuz în serviciu și deturnare de fonduri. În ciuda acestor sesizări, ancheta procurorilor nu a ajuns încă la o concluzie definitivă după patru ani.

Bianca Dumbraveanu cotidianul.ro