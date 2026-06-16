Ministerul Educației introduce cel mai dificil Bacalaureat din ultimele decenii!

* apare o probă complet nouă: proba F, destinată evaluării competențelor de bază complementare profilului urmat * practic, elevii de la profil real vor fi obligați să susțină și discipline specifice zonei umaniste, iar cei de la profil umanist vor trebui să demonstreze cunoștințe solide din aria științelor exacte * în plus, se introduce evaluarea competențelor la două limbi moderne

Bacalaureatul se schimbă radical, iar elevii care intră în clasa a IX-a din toamna acestui an vor susține, în 2030, cel mai complex examen de maturitate din ultimele decenii. Noul ordin trimis spre publicare în Monitorul Oficial rescrie complet regulile jocului și introduce probe noi, discipline suplimentare și un sistem care îi obligă pe viitorii absolvenți să demonstreze competențe mult mai extinse decât generațiile anterioare.

Pentru zecile de mii de elevi din marile centre universitare ale țării, inclusiv din Iași, vestea reprezintă o adevărată revoluție. Profesorii, părinții și elevii încearcă deja să înțeleagă amploarea transformărilor care vor schimba parcursul liceal al unei întregi generații.

Cea mai spectaculoasă modificare este introducerea evaluării competențelor la două limbi moderne, în loc de una singură, ceea ce înseamnă că elevii vor trebui să demonstreze un nivel ridicat de pregătire lingvistică într-o lume tot mai competitivă. În paralel, competențele digitale rămân obligatorii, semn că școala încearcă să țină pasul cu transformările tehnologice accelerate.

Dar adevărata bombă educațională este apariția unei probe complet noi: proba F, destinată evaluării competențelor de bază complementare profilului urmat. Practic, elevii de la profil real vor fi obligați să susțină și discipline specifice zonei umaniste, iar cei de la profil umanist vor trebui să demonstreze cunoștințe solide din aria științelor exacte. Este o schimbare care va elimina specializarea excesivă și va forța formarea unor absolvenți cu o cultură generală mult mai largă.

La Iași, unul dintre cele mai importante centre educaționale ale României, impactul poate fi uriaș. Orașul găzduiește unele dintre cele mai performante licee din țară, iar competiția pentru admiterea la facultățile de elită este deja extrem de dură.

Noul Bacalaureat ar putea ridica și mai mult standardele de pregătire, transformând anii de liceu într-o cursă academică și mai intensă.

Elevii de la profilul Matematică-Informatică vor avea de trecut prin probe obligatorii la matematică și discipline de specialitate, dar și prin examene suplimentare care le vor testa competențele din alte domenii. Cei de la Științe Sociale și Filologie vor avea, la rândul lor, un traseu mult mai complex decât cel actual.

În marile orașe universitare – Iași, Cluj-Napoca, București, Timișoara sau Brașov – noul sistem este privit deja ca o mutare strategică menită să apropie învățământul românesc de standardele occidentale. Totuși, criticii avertizează că încărcarea suplimentară a examenului ar putea genera presiuni uriașe asupra elevilor și familiilor.

Miza este uriașă: generația care începe liceul în 2026 va fi prima care va trece printr-un examen conceput după noile planuri-cadru și noile programe școlare. Practic, se deschide un nou capitol în educația românească, iar efectele se vor vedea nu doar în sălile de clasă, ci și pe piața muncii și în universități. Carmen DEACONU