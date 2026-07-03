Ministerul Sănătății a trimis peste 850 milioane lei în spitale și cabinete

Ministerul Sănătății anunță plăți de peste 850 de milioane de lei, efectuate în ultimele două luni, pentru proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Fondurile sunt destinate dezvoltării infrastructurii medicale, modernizării unităților sanitare, dotării cu echipamente și digitalizării sistemului de sănătate.

Potrivit Ministerului Sănătății, numai în cursul acestei săptămâni au fost virați către beneficiari 28,4 milioane de lei. Sumele ajung în mai multe zone considerate esențiale pentru funcționarea sistemului medical: spitale, cabinete de medicină de familie, centre comunitare integrate și secții de terapie intensivă pentru nou-născuți.

Bani pentru cabinete de familie și comunități vulnerabile

O parte din finanțare merge către modernizarea medicinei primare. Ministerul Sănătății precizează că 16 cabinete de medici de familie primesc fonduri pentru echipamente medicale performante și pentru îmbunătățirea infrastructurii.

Această componentă este importantă mai ales pentru pacienții din localități mici, unde cabinetul medicului de familie rămâne primul punct de contact cu sistemul de sănătate. Dotările mai bune pot însemna consultații mai eficiente, diagnostic mai rapid și mai puțină presiune pe camerele de gardă ale spitalelor.

Finanțarea vizează și 8 centre comunitare integrate, prin care autoritățile urmăresc să îmbunătățească accesul la servicii medicale pentru populația din zone rurale sau defavorizate. În aceste comunități, lipsa transportului, distanța față de spitale și veniturile reduse fac ca accesul la îngrijiri să fie mult mai dificil.

Digitalizarea spitalelor, pas spre debirocratizare

O altă direcție majoră este digitalizarea spitalelor și a instituțiilor din domeniul sănătății. Ministerul Sănătății prezintă această componentă ca pe un pas necesar pentru debirocratizare și pentru eficientizarea actului medical.

În practică, digitalizarea ar trebui să reducă timpul pierdut cu documente, să simplifice traseul pacientului și să ajute medicii să lucreze mai rapid cu datele medicale. Pentru pacienți, miza este simplă: mai puține drumuri inutile, mai puține dosare plimbate între ghișee și o comunicare mai bună între instituții.

Echipamente pentru siguranța pacienților și ATI neonatală

Fondurile PNRR sunt direcționate și către achiziția de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în unitățile sanitare. Este una dintre cele mai sensibile probleme ale sistemului medical, pentru că siguranța pacientului depinde nu doar de calitatea actului medical, ci și de capacitatea spitalelor de a preveni infecțiile asociate asistenței medicale.

O componentă importantă vizează și dotarea secțiilor de Terapie Intensivă pentru nou-născuți. Ministerul Sănătății anunță echipamente critice pentru neonatologie, într-un domeniu în care fiecare investiție poate face diferența între viață și moarte pentru cei mai vulnerabili pacienți.

Ce urmărește Ministerul Sănătății prin aceste plăți

Prin aceste finanțări, Ministerul Sănătății susține că urmărește accelerarea proiectelor din PNRR și modernizarea unor zone-cheie ale sistemului medical. Banii nu merg într-o singură direcție, ci acoperă mai multe nevoi: infrastructură, aparatură, digitalizare, medicină de familie, servicii comunitare și siguranța pacienților.

Pentru spitale, fondurile pot însemna echipamente mai bune și condiții mai sigure. Pentru cabinetele de familie, pot aduce aparatură modernă și spații mai bine pregătite pentru consultații. Pentru pacienți, miza este ca aceste investiții să se vadă concret: acces mai rapid la servicii, mai puțină birocrație și îngrijiri medicale mai sigure. Clara DIMA