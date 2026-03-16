Ministrul Justiției, la Răducăneni

După luni de lucrări de consolidare şi modernizare, Judecătoria Răducăneni va fi inaugurată oficial marţi, oferind un sediu modern pentru magistraţi şi cetăţeni.

Ceremonia de deschidere începe la ora 11:00 şi marchează finalizarea reparaţiilor capitale care au transformat clădirea într-un spaţiu funcţional şi sigur.

La eveniment vor fi prezenţi oficiali de rang înalt din sistemul judiciar, inclusiv Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, Gheorghe-Liviu Odagiu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, şi conducerea Curţii de Apel Iaşi, alături de reprezentanţi ai instanţelor şi parchetelor din judeţ. Ceremonia va include şi un Te Deum.

Redeschiderea sediului vine ca răspuns la necesitatea de a asigura condiţii moderne pentru desfăşurarea actului de justiţie în zona Răducăneni, fiind un pas important pentru eficienţa şi accesibilitatea sistemului judiciar local.

Judecătoria Răducăneni funcţionează înr-un imobil cu un regim de înălţime parter şi un etaj, iar pe teren mai sunt patru construcţii – anexă. Corpul principal a fost construit în anul 1974, iar din 1993 are destinaţia de Judecătorie. Aria construită este de 365 mp, iar cea desfăşurată de 730 mp. Laura RADU

