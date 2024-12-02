Mircea Lucescu, Cetățean de Onoare al Iașului

Selecționerul Mircea Lucescu a primit, în cadrul unei festivități organizate luni, titlul de Cetățean de Onoare al Iașului, oferit de primarul Mihai Chirica. La același eveniment, Mircea Lucescu și-a lansat volumul „Mirajul gazonului”, o ediţie revizuită şi adăugită, tipărită la Editura Junimea, în anul 1981.

Într-un cadru festiv, la Primăria din Iași, selecționerul echipei de fotbal a României, Mircea Lucescu, a primit, luni după-amiază, titlul de cetățean de onoare a Iașului. „Trebuie să mulțumesc Iașului că pentru prima dată au apropiat celelalte domenii de activitate de sport și asta să se înțeleagă, sportul e o arta, practicat la cel mai înalt nivel, sportul este o artă”, a spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu și „Mirajul Gazonului”

În cadrul evenimentului de la Primărie, selecționerul și-a lansat și cea de a doua ediție a cărții „Mirajul Gazonului”, o carte tipărită în 1981 de editura Junimea, dar care a fost reeditată acum. „Nu o relansez, o lansez pentru că nu a fost lansată niciodată. Nu era de conceput atunci ca un jucător de fotbal să lanseze o carte. Era semn de vedetism pentru oamenii din perioada aceea. Această carte am scris-o din fragmente din însemnările mele, din emoțiile simțite, din sentimentele mele încercând să analizez tot ce se întâmplă în fotbalul autohton. Cu aspecte și critice, dar și bune. Cum treci peste emoțiile acelea, căci astăzi erai cel mai bun și peste două ore nu mai erai”, a spus Mircea Lucescu.

Selecționerul a mai spus la evenimentul de la Iași că speră ca această carte să îi ajute pe tinerii fotbaliști sau pe cei care visează să facă fotbal de performanță. Maria STANCU