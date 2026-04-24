* există deja linie de finanțare, iar a doua parte a anului este considerată momentul critic în care echipele medicale vor încerca realizarea intervenției * ambițiile nu se opresc aici: în paralel cu pregătirile pentru transplantul cardiac, Iașul vizează și realizarea primului transplant pulmonar, o altă intervenție de maximă complexitate

Iașul se pregătește să intre într-o nouă eră medicală, una care până nu demult părea rezervată doar marilor centre universitare din Europa. Anunțul făcut de Raluca Neagu, coordonatorului Centrului Regional de Transplant, a electrizat comunitatea medicală: în cursul acestui an ar putea fi realizat primul transplant de cord din istoria orașului.

Declarația a fost făcută într-un cadru simbolic, în deschiderea evenimentelor dedicate Ziua Națională a Transplantului, care au adunat la Iași specialiști din întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est. Atmosfera a fost una încărcată de emoție, dar și de ambiție profesională, semn că medicina din Moldova face pași hotărâți spre performanță de vârf.

Anul acesta marchează borne importante pentru transplantul ieșean: 25 de ani de la primul transplant renal, 10 ani de la primul transplant hepatic, 8 ani de la primul transplant de cornee.

Aceste repere nu sunt simple aniversări, ci dovada unei evoluții constante, construite pas cu pas. Iar acum, toate aceste acumulări converg către o țintă majoră: transplantul cardiac, una dintre cele mai complexe intervenții din medicina modernă.

Finanțare asigurată, provocări uriașe

Potrivit coordonatorului Centrului Regional de Transplant, există deja linie de finanțare, iar a doua parte a anului este considerată momentul critic în care echipele medicale vor încerca realizarea intervenției.

Nu este însă doar o chestiune de bani sau tehnologie. Transplantul de cord implică echipe multidisciplinare extrem de bine pregătite, infrastructură medicală de top, dar mai ales existența donatorilor compatibili, veriga esențială a întregului sistem.

Raluca Neagu a subliniat un aspect crucial: creșterea numărului de donatori. Regiunea Moldovei, aflată în subordinea centrului ieșean, are un potențial semnificativ, dar și o responsabilitate uriașă.

Mesajul transmis către colegii din teritoriu este clar: fără implicare activă și conștientizare, progresul medical riscă să rămână blocat. „În fiecare an, numărul de donatori a crescut și sper să crească și mai mult”, a declarat aceasta, punctând nevoia unei mobilizări regionale fără precedent.

Dincolo de inimă: următorul obiectiv – transplantul pulmonar

Ambițiile nu se opresc aici. În paralel cu pregătirile pentru transplantul cardiac, Iașul vizează și realizarea primului transplant pulmonar, o altă intervenție de maximă complexitate.

Iașul nu mai este doar un centru universitar tradițional, ci se conturează tot mai clar ca un hub medical de înaltă performanță. Iar momentul primului transplant de cord va fi mai mult decât o reușită chirurgicală – va fi un simbol al maturizării sistemului medical regional. Carmen DEACONU