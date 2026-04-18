Motorina a scăzut sub 9 lei, la Iași!

* în mai puțin de două săptămâni, motorina – combustibilul vital pentru transport și economie – s-a ieftinit cu peste 1,3 lei/litru

Lovitură neașteptată pe piața carburanților! Gigantul OMV Petrom dă startul unei avalanșe de ieftiniri care zguduie prețurile din toată țara: motorina cade sub pragul psihologic de 9 lei/litru, iar benzina se apropie amenințător de 8 lei!

La Iași, dimineața a venit cu noi surprize la pompă: benzina standard a coborât la aproximativ 8,17 lei/litru, iar motorina la 8,93 lei/litru. În doar câteva zile, reducerile s-au acumulat într-un ritm amețitor, transformând luna aprilie într-una dintre cele mai volatile perioade pentru șoferi.

Efectul de domino a fost instantaneu. Marile lanțuri – Rompetrol, MOL, Lukoil și OMV – au aliniat rapid prețurile, confirmând o tendință generalizată de ieftinire. Practic, diferențele dintre benzinării s-au topit, iar competiția s-a mutat la nivel de bani, nu de lei.

În culise, însă, se joacă o partidă globală cu miză uriașă. Scăderea abruptă vine pe fondul ieftinirii petrolului, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu s-au relaxat temporar, iar traficul prin Strâmtoarea Hormuz a fost redeschis. Cotația Brent a picat spectaculos, sub 90 de dolari/baril, trăgând în jos întreg lanțul de prețuri.

În mai puțin de două săptămâni, motorina – combustibilul vital pentru transport și economie – s-a ieftinit cu peste 1,3 lei/litru! O scădere care, pe termen scurt, aduce ușurare pentru șoferi, dar ridică semne de întrebare pentru stabilitatea pieței.

Prețurile înregistrate astăzi, 18 aprilie 2026, în principalele stații din Iași:

8,93 lei/l motorină – 8,17 lei/l benzină - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

8,93 – 8,17- Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

8,93 – 8,17- Petrom (str. Colonel Langa)

8,93 – 8,17- Petrom (Calea Chișinăului)

8,93 – 8,17- Petrom (Sos. Păcurari)

8,93 – 8,17- Petrom (Sos. Sărărie)

8,93 – 8,17- Petrom (str. Tabacului)

9,02 – 8,28 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)

9,02 – 8,28 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)

9,02 – 8,28 - Lukoil (sos. Păcurari)

9,02 – 8,28 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)

9,02 – 8,28 - Lukoil (str. Socola)

9,02 – 8,28 - OMV (Str. Păcurari)

9,02 – 8,28 - OMV (Str. Nicolina)

9,02 – 8,28 - OMV (Sos. Bucium)

9,02 – 8,28 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)

9,02 – 8,28 - Mol (Şoseaua Bucium)

9,02 – 8,28 - Mol (Str. Păcurari)

9,02 – 8,28 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)

9,02 – 8,28 - Mol (sos Nicolina)

9,02 – 8,28 - Rompetrol (Str. Niceman)

9,02 – 8,28 - Rompetrol (Str. Bucium)

9,02 – 8,28 - Rompetrol (B-dul. Primăverii).