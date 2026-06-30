* Iașul devine, între 2 și 4 iulie 2026, un centru de formare pentru noua generație de neurochirurgi, rezidenți și studenți la medicină * Școala de Vară în Neurochirurgie și Neuroștiințe Moderne, ajunsă la ediția a V-a, aduce în fața tinerilor medici tehnologiile care schimbă medicina creierului

Între 2 și 4 iulie 2026, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași devine locul în care tinerii medici, rezidenții și studenții pot vedea de aproape cum arată neurochirurgia viitorului. Cea de-a V-a ediție a Școlii de Vară în Neurochirurgie și Neuroștiințe Moderne are o miză clară: formarea noii generații de specialiști. Evenimentul are participare internațională, iar adevărata greutate stă în temele puse pe masă: robotică, neuroimagistică intraoperatorie, Gamma Knife, neuro-oncologie, chirurgie neurovasculară, boli rare și terapii inovatoare. Pentru un tânăr medic înseamnă viitorul profesiei cu operații mai precise, diagnostic mai rapid, echipe interdisciplinare și șansa de a învăța din cazuri și tehnologii care, în urmă cu câteva decenii, păreau science-fiction.

Tema ediției, „Inspirație pentru Noua Generație”, schimbă perspectiva. „Nu vorbim doar despre aparatură, ci despre modele profesionale ci despre cum învață un tânăr medic să rămână lucid în fața unui caz grav. Despre cum se construiește încrederea într-o sală de operație și despre cum tehnologia nu înlocuiește medicul, ci îl obligă să fie mai pregătit ca oricând”, au spus inișiatorii Școlii de Vară.

Bolile neurologice, presiunea uriașă asupra medicinei

Interesul pentru neurochirurgie și neuroștiințe nu vine dintr-o modă medicală, ci dintr-o realitate dură. Afecțiunile neurologice sunt astăzi printre cele mai mari provocări de sănătate publică la nivel mondial. De la accidente vasculare cerebrale și tumori cerebrale până la Parkinson, demențe, epilepsie, traumatisme sau boli rare, medicina creierului are nevoie de specialiști tot mai bine pregătiți.

La nivel global, peste 3 miliarde de oameni trăiesc cu o afecțiune neurologică. Asta înseamnă mai mult de o persoană din trei. În spatele cifrei sunt pacienți, familii, recuperări lungi, intervenții dificile și spitale care trebuie să țină pasul cu o medicină aflată într-o schimbare continuă.

De la tradiție medicală la tehnologie de vârf

Iașul nu pornește de la zero în această poveste. Istoria neurochirurgiei românești este legată de oraș încă din 1933, când Alexandru Moruzzi a pus bazele primului centru românesc de profil. Aproape un secol mai târziu, aceeași specialitate se predă cu instrumente complet diferite: imagistică avansată, radiochirurgie, robotică, abordări minim invazive și terapii personalizate.

Școala de Vară în Neurochirurgie și Neuroștiințe Moderne poate fi, pentru mulți participanți, prima întâlnire serioasă cu medicina de mare precizie. Pentru un student poate însemna alegerea specialității. Pentru un rezident, confirmarea că drumul greu merită continuat. Pentru Iași, încă o dovadă că viitorul medicinei nu se construiește doar în capitale mari, ci și acolo unde există profesori, tradiție și curajul de a aduce tehnologia lângă oameni. Teona SOARE