Noapte de foc în Iași. 64 de misiuni, incendii, explozivi, intervenții la limită

Iașul a trăit 24 de ore de foc, la propriu! Într-un interval care pare rupt dintr-un scenariu de criză, salvatorii au fost împinși la limită, intervenind fără oprire pentru a ține sub control o serie de incidente care puteau degenera în tragedii majore.

Între 16 și 17 aprilie, pompierii ieșeni au înregistrat nu mai puțin de 64 de misiuni, dintre care 38 au fost intervenții operative – un ritm alert care arată clar presiunea uriașă pe structurile de intervenție.

Flăcările au izbucnit în mai multe puncte din județ, transformând o zi obișnuită într-o cursă contra cronometru.

În Iași, dar și în Dumești și Holboca, pompierii au fost chemați să stingă incendii izbucnite în condiții aparent banale, dar cu potențial devastator.

Un autoturism a fost cuprins de flăcări din cauza unui scurtcircuit electric, un container de gunoi a ars violent – cel mai probabil din cauza focului deschis – iar un coș de fum necurățat a fost la un pas să provoace o tragedie.

Cireașa de pe tort: o anexă gospodărească făcută scrum din cauza fumatului în locuri nepermise.

Detalii care arată un adevăr incomod: neglijența rămâne cel mai periculos „accelerator” al incendiilor.

În paralel cu incendiile, salvatorii au dus o luptă tăcută, dar dramatică, pentru viețile oamenilor. Echipajele SMURD au intervenit în 29 de cazuri medicale, oferind prim ajutor, transport de urgență și intervenții critice în tot județul.

Dar cel mai alarmant moment a avut loc în Lețcani, unde pompierii au descoperit un adevărat pericol ascuns sub pământ. Nu mai puțin de 56 de elemente de muniție neexplodată, de calibru 150 mm, au fost găsite pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

O descoperire care putea avea consecințe devastatoare dacă ar fi fost ignorată. Zona a fost securizată, iar proiectilele ridicate în condiții de maximă siguranță.

Pe lângă situațiile critice, pompierii au intervenit și în alte cazuri-limită: salvarea unui animal aflat în pericol, sprijin pentru transportul unei persoane supraponderale și deblocarea unei uși de apartament.

Intervenții aparent minore, dar care, în anumite momente, pot face diferența dintre viață și moarte. Andrei TURCU