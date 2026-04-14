Noul ministru al Educaţiei, în vizită la Iaşi

Vizita oficială a evidenţiat ritmul accelerat al investiţiilor în infrastructura educaţională din judeţul Iaşi, precum şi necesitatea continuării acestora pentru a asigura condiţii moderne de studiu.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, alături de consilierul de stat Luciana Antoci şi de inspectorul şcolar general Rodica Leontieş, s-au aflat marți în Iaşi, unde au participat la întâlniri şi vizite în teren pentru evaluarea unităţilor de învăţământ şi identificarea soluţiilor de dezvoltare a infrastructurii educaţionale din judeţ.

Discuţiile au vizat investiţiile aflate în derulare prin PNRR, dar şi proiectele viitoare, cu accent pe modernizarea spaţiilor educaţionale şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru elevi şi cadrele didactice.

Ministrul a evidenţiat implicarea autorităţilor locale din judeţ, subliniind că acestea au contribuit semnificativ la implementarea proiectelor, inclusiv în unităţi care nu se află în subordinea lor directă. „Mă bucură faptul că atât la nivelul Consiliului Judeţean, cât şi la nivelul municipiului Iaşi s-au asumat responsabilităţi. Există judeţe în care investiţiile au fost asumate doar la nivelul unităţilor din subordinea directă, iar de aceea apar diferenţe mari între fondurile alocate”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, investiţiile în dotări se ridică la aproximativ 100 de milioane de lei, atât la nivelul Consiliului Judeţean, cât şi la nivelul municipiului, fiind vizibile deja schimbări importante. „Vedem o transformare: sălile de clasă sunt renovate, apar laboratoare”, a precizat oficialul.

Ministrul s-a declarat impresionat de dezvoltarea unităţilor de învăţământ din jurul municipiului şi a subliniat amploarea investiţiilor în laboratoare. „Sunt mii de laboratoare la nivelul întregii ţări care se dezvoltă în prezent. Şi în judeţul Iaşi sunt laboratoare de ştiinţe aflate în implementare doar prin PNRR”, a spus acesta.

De asemenea, ministrul a menţionat că, pe lângă proiectele finanţate prin PNRR, există şi alte investiţii realizate prin programe externe, inclusiv în mediul rural, contribuind la modernizarea şcolilor din comunele din jurul oraşului.

După întâlnirile cu inspectorii şcolari, oficialul de la Educaţie a continuat vizitele în teren în Miroslava. „Dar ce e important este că aceste şcoli se dezvoltă, în continuare urmează să facă o vizită în Miroslava, de asemenea o şcoală nouă, de această dată finanţată prin PNRR, dar sunt multe alte şcoli care se află fie în construcţie, fie în renovare”, a declarat ministrul Educaţiei. Laura RADU