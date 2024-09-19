O școală din Pașcani, premiată de Comisia Europeană pentru predare inovatoare
O grădiniţă şi o şcoală din România au fost premiate de Comisia Europeană pentru predare inovatoare, în cadrul European Innovative Teaching Award, a informat joi Ministerul Educaţiei.
Grădiniţa „Ciupercuţa” din Sectorul 4 al Capitalei a câştigat premiul la categoria „Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari” pentru proiectul „Amazing Children, Amazing Nature” (ACAN), iar Şcoala Gimnazială Specială din Paşcani (județul Iași) a fost laureată la categoria „Învăţământ secundar” pentru proiectul „Art therapy for Autism”.
Premiul pentru predare inovatoare, creat în 2021, sunt oferite pe baza a patru criterii: metodologii utilizate, medii de inovare, rolul profesorilor, impact şi rezultate.
Potrivit Ministerului Educaţiei, premiul recunoaşte contribuţia Programului Erasmus+ la Spaţiul European al Educaţiei şi importanţa cooperării şi a creării de reţele între şcolile din întreaga Europă. În 2024, tema centrală a fost „Bunăstarea în şcoală”, reflectând eforturile educaţionale care contribuie la crearea unui mediu şcolar sănătos şi incluziv.
