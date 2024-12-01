O elevă din Iași a fost selectată în Consiliul Consultativ al Platformei Uniunii Europene pentru Participarea Copiilor

Maria Alecsandra Lupu, în vârstă de 14 ani, elevă a Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Iași, a fost selectată ca membru al viitorului mandat al Consiliului Consultativ al Platformei Uniunii Europene pentru Participarea Copiilor – Children’s Participation Platform.

Acest fapt presupune participarea adolescentei ieșence la toate seriile de întruniri ale forului european, în perioada aferentă mandatului 2025-2026.

Prima reuniune în noul format a Consiliului Consultativ la care Maria Alecsandra Lupu va fi prezentă, se va desfășura astăzi, la Bruxelles, unde se vor dezbate Planul de lucru 2025-2026, se vor discuta lecțiile învățate din experiența anilor trecuți, vor fi revizuite protocoalele de salvgardare și vor fi definitivate modalitățile viitoare de lucru.

Această întâlnire este una specială, întrucât actualii membri ai Consiliului îi vor întâmpina pe viitorii membri, al căror mandat va începe după această sesiune.

Children’s Participation Platform își desfășoară activitatea sub motto-ul „Vocea ta, Europa noastră”, deoarece copiii au dreptul de a-și exprima opiniile și de a le lua în considerare în deciziile importante.

Această platformă este un spațiu sigur, în care copiii și adolescenții din țările membre ale Uniunii Europene își exprimă punctul de vedere cu privire la legile și politicile europene care îi privesc.

Consiliul Consultativ, format din copii din întreaga Uniune Europeană, contribuie esențial la planificarea activităților viitoare și la îmbunătățirea modului în care funcționează platforma Children’s Participation Platform.

Maria Alecsandra Lupu a fost selectată în urma unui concurs complex, câștigându-și locul cu un număr foarte mare de nominalizări pentru cele doar opt locuri din conducerea Consiliului Consultativ. A fost un proces de selecție incredibil de dificil, însă tenacitatea și spiritul comunicativ al ieșencei, sprijinită de Asociația „Justiție pentru minori”, a făcut diferența.

Înscrierea în programul Children’s Participation Platform și coordonarea comunicării în vederea implicării Asociației „Justiție pentru minori” a fost posibilă cu sprijinul și suportul reprezentantelor asociației Cristina Țuțu și Mădălina Merlușcă (Marea Britanie).

Maura ANGHEL