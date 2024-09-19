O femeie a sunat la 112 și a spus: 'Mă omoară'. Pe fundal se auzea vocea unui bărbat. Ce au descoperit polițiștii când au ajuns la fața locului

Joi dimineață, polițiștii din Iași au intervenit de urgență după ce la 112 s-a primit un apel alarmant în care o femeie anunța că cineva vrea să o omoare. Pe fundal, operatorii de la serviciul unic de urgență au auzit vocea unui bărbat care întreba retoric: „Te omor, nu?”.

Apelul s-a întrerupt brusc, iar când operatorii au încercat să sune din nou au constatat că telefonul era închis

Astfel, a început o misiune contracronometru, în urma căreia polițiștii aveau să afle că alarma a fost dată, de fapt, de un băiat de 13 ani care nu voia să meargă la școală și se certa cu tatăl lui din acest motiv.

Copilul era certat de tatăl lui

După primirea apelului, a fost stabilită locația din care a fost făcut acesta, iar un echipaj de poliție s-a deplasat de urgență la adresa respectivă.

„În urma verificărilor efectuate, apelantul a fost identificat, stabilindu-se că este vorba de un minor în vârstă de 13 ani, care era certat de către tatăl lui fiindcă refuză să se ducă la școală”, potrivit IPJ Iași.

Tatăl și fiul au fost duși la Secția 1 Poliție Iași pentru a fi audiați.