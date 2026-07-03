Obezitatea rămâne una dintre cele mai judecate și, în același timp, una dintre cele mai greșit înțelese probleme de sănătate. În România, mulți pacienți ajung să creadă despre ei înșiși ceea ce aud adesea din jur: că ar trebui doar să mănânce mai puțin, să facă mai multă mișcare și să aibă mai multă voință.

Un studiu Ipsos realizat în 14 țări arată că 79% dintre românii care trăiesc cu obezitate cred că afecțiunea poate fi prevenită exclusiv prin alimentație și activitate fizică. Este un procent foarte ridicat, care arată cât de puternică este ideea că greutatea corporală ține doar de disciplină personală.

Medicii atrag însă atenția că această perspectivă este incompletă și, de multe ori, nedreaptă pentru pacienți. Obezitatea nu este doar rezultatul unor alegeri zilnice, ci o afecțiune cronică, în care intervin factori hormonali, metabolici, genetici, psihologici și sociali.

Când corpul se opune slăbirii

Explicația medicală schimbă felul în care ar trebui privită obezitatea. Corpul nu funcționează ca un simplu calcul matematic între calorii consumate și calorii arse. În timp, mecanismele care reglează foamea, sațietatea, depozitarea grăsimii și consumul energetic se pot modifica.

De aceea, pentru unele persoane, pierderea în greutate devine mult mai dificilă decât pare din exterior. Organismul poate reacționa la slăbire prin creșterea senzației de foame, scăderea consumului energetic și revenirea treptată la greutatea anterioară. Acesta este unul dintre motivele pentru care dietele repetate eșuează, iar pacienții ajung să se simtă vinovați.

Conferențiar doctor Laura Mihalache explică faptul că obezitatea trebuie privită ca o afecțiune cu mecanisme complexe, care are nevoie de evaluare, obiective terapeutice și monitorizare. Nu este o trăsătură de caracter și nu definește valoarea unei persoane.

Caravana care a ajuns și la Iași

Pentru a aduce discuția în zona medicală, Lilly România desfășoară Caravana „Obezitatea este o boală”, un proiect prin care oamenii pot beneficia gratuit de evaluări ale compoziției corporale. Caravana a trecut prin București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, iar interesul publicului arată că există o nevoie reală de informare.

Peste 4.000 de persoane au făcut deja acest pas. Pentru mulți, evaluarea nu înseamnă doar o cifră pe un aparat, ci începutul unei discuții mai serioase despre sănătate, risc metabolic, prevenție și tratament.

La Iași, tema este cu atât mai importantă cu cât medicina de prevenție are nevoie de mai multă vizibilitate. Obezitatea nu afectează doar imaginea corporală, ci poate crește riscul de diabet, boli cardiovasculare, afecțiuni hepatice, probleme respiratorii, dureri articulare și alte complicații.

Mai puțină rușine, mai multă medicină

Un alt aspect interesant este că românii par să se simtă mai puțin stigmatizați din cauza greutății decât persoanele din alte țări. Doar 17% spun că resimt această stigmatizare. Totuși, faptul că presiunea socială pare mai mică nu înseamnă că riscul medical trebuie ignorat.

Specialiștii spun că discuția despre obezitate trebuie scoasă din zona reproșului. Întrebarea nu ar trebui să fie „de ce nu ai voință?”, ci „ce se întâmplă în organism și ce soluții medicale există?”.

Această schimbare de perspectivă este esențială. Pacientul care se simte judecat amână consultul, evită medicul și încearcă soluții rapide, de multe ori fără rezultat. Pacientul care înțelege că are o afecțiune tratabilă poate cere ajutor, poate primi un plan personalizat și poate fi urmărit în timp.

România se apropie de o criză metabolică

Datele prezentate în campanie arată că România se confruntă deja cu o problemă majoră de sănătate publică. Mai puțin de 4 din 10 români se încadrează într-o greutate sănătoasă, iar estimările pentru următorii ani sunt îngrijorătoare.

Atlasul Obezității 2025 arată că 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală ridicat. Proiecțiile pentru 2030 indică aproape 11 milioane de români supraponderali sau afectați de obezitate.

În fața acestor cifre, mesajul medicilor este clar: obezitatea trebuie tratată cu seriozitatea oricărei boli cronice. Nu cu ironie, nu cu rușine, nu cu vină, ci cu diagnostic, sprijin și soluții adaptate fiecărui pacient. Dan DIMA