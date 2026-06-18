Opera Iași duce „Carmen” pe cea mai mare scenă lirică a țării

Opera Națională Română din Iași încheie stagiunea 2025-2026 printr-o apariție importantă pe cea mai mare scenă lirică din țară. După spectacolul prezentat miercuri în sala proprie, artiștii instituției ieșene duc producția „Carmen” la Opera Națională București.

Reprezentația este programată sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19:00, în cadrul Bucharest Opera Festival. Interesul publicului pentru spectacol este ridicat, locurile puse în vânzare pentru seara Operei Iași fiind epuizate.

Participarea la festival oferă instituției ieșene posibilitatea de a-și prezenta una dintre producțiile de referință în fața publicului din Capitală, într-un program care reunește importante companii de operă, balet și teatru muzical din România și din străinătate.

Soliști invitați și ansamblurile Operei Iași

Spectacolul va fi condus muzical de dirijorul David Crescenzi. În rolul titular va evolua mezzosoprana Lilia Istratii, invitată a Operei Iași, iar personajul Don José va fi interpretat de tenorul Diego Godoy.

Din distribuție mai fac parte Manuela Barna-Ipate, în rolul Micaëla, Jean-Kristof Bouton, în rolul Escamillo, Ivan Dikusar, Cezar Octavian Ionescu, Noemi Onucu, Marinela Nicola-Pahoncea, Florin Roman și Ovidiu Manolache.

Pe scena Operei Naționale București vor urca Orchestra, Corul, Corul de Copii și Baletul Operei Naționale Române din Iași. Conducerea corului îi aparține lui Manuel Giugula, iar Corul de Copii este pregătit de Raluca Zaharia.

Producția poartă semnătura regizorului Karel Drgáč, coregrafia fiind realizată de Carlos Vilán. Decorul este semnat de Octavian Neculai, iar costumele au fost create de Josef Jelínek.

Opera Iași, alături de instituții din cinci țări

Bucharest Opera Festival se desfășoară în perioada 11-22 iunie și propune 12 seri consecutive de operă, balet și teatru muzical. Tema ediției din 2026 este „Love Affairs”, programul fiind construit în jurul marilor povești de iubire din repertoriul internațional.

Festivalul reunește șapte instituții din România și cinci instituții din străinătate, provenite din Italia, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria și Japonia. Publicul poate urmări producții ale teatrelor lirice din București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Galați, dar și spectacole aduse de companii internaționale.

Prezența Operei Iași într-un asemenea program confirmă vizibilitatea instituției pe scena lirică națională. Alegerea spectacolului „Carmen” nu este întâmplătoare: capodopera lui Georges Bizet rămâne unul dintre cele mai populare și mai spectaculoase titluri ale repertoriului universal, reunind muzica, teatrul și dansul într-o poveste despre iubire, libertate și destin.

Pentru artiștii ieșeni, reprezentația de la București devine astfel nu doar ultimul spectacol al stagiunii 2025-2026, ci și una dintre cele mai importante apariții ale instituției în această vară.