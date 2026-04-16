Opera Iași pregătește spectacole de marcă pentru luna mai

* instituția de cultură a publicat programul complet al spectacolelor din luna mai și a pus în vânzare biletele * publicul este invitat la o serie de evenimente de top, de la operă și balet, până la lansări de carte și conferințe, într-o perioadă cu interes crescut pentru cultura ieșeană

Opera Națională Română din Iași a anunțat agenda integrală a evenimentelor programate în luna mai, oferind publicului o selecție variată de operă, balet și manifestări culturale speciale. Odată cu publicarea programului, instituția a dat startul și vânzării biletelor, așteptând un interes ridicat din partea spectatorilor.

Calendarul artistic aduce pe scena ieșeană unele dintre cele mai apreciate titluri din repertoriul internațional, alături de evenimente care completează experiența culturală a publicului. Startul lunii este marcat pe 2 mai, de la ora 18:30, cu opera „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, una dintre cele mai iubite creații ale compozitorului. Seria spectacolelor continuă pe 5 și 6 mai, tot de la ora 18:30, cu baletul „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, un reper al artei coregrafice clasice.

Pe 9 mai, de la ora 18:30, în Sala Mare va avea loc evenimentul din Spațiul Celibidache – „Grădina de buzunar”, de Sergiu Celibidache, care include o lansare de carte și o conferință, aducând în prim-plan o dimensiune educațională și culturală distinctă. Programul continuă pe 10 mai, de la ora 12:00, cu spectacolul „Vrăjitorul din Oz”, dedicat tuturor categoriilor de public.

A doua parte a lunii mai aduce pe scenă alte producții importante. Pe 20 mai, de la ora 18:30, va fi prezentată opera „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, urmată de două reprezentații consecutive ale operei „Rigoletto” de Giuseppe Verdi, programate pe 23 și 24 mai, de la aceeași oră.

Biletele pentru toate spectacolele din programul lunii mai 2026 au fost puse în vânzare astăzi, începând cu ora 12:00, și pot fi achiziționate atât de la Agenția Operei, aflată în foaierul instituției, cât și online, prin intermediul site-ului oficial operaiasi.ro. Reprezentanții Operei recomandă publicului să își rezerve din timp locurile, în contextul unei cereri ridicate pentru acest tip de evenimente.

Prin diversitatea spectacolelor propuse, Opera Națională Română din Iași își reafirmă rolul de pol cultural major, contribuind la consolidarea scenei artistice locale și la atragerea unui public din ce în ce mai numeros către evenimentele de operă și balet.

Maura ANGHEL