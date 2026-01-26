Joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 19:00, Casa Balș din Iași, locul ce adăpostește cultura și tradiția orașului, va deveni scena unui eveniment muzical de excepție - un recital de chitară clasică al cărui titlu promite să răsune în inimile celor prezenți: „Fragmente dintr-o viață dublă”.

Evenimentul va include un moment muzical dedicat lucrărilor celebrilor compozitori Stephen Goss și Isaac Albéniz, prin interpretarea magistrală a lect. univ. dr. Dan Alexandru Arhire, acompaniat la pian de conf. univ. dr. Edit Arva. Acest recital nu este doar o performanță muzicală, ci și o oportunitate rară de a explora conexiunile între viața personală și cea artistică, transformând fragmentele cotidiene într-o simfonie emoțională.

Cu această ocazie specială, se va lansa și noul album „A veces llorando” al lui Dan Alexandru Arhire, album ce reflectă complexitatea și profunzimea expresivității chitarei clasice. Fiecare piesă din acest album se adâncește în universul sonor al unui artist ce reinterpretează clasicul cu o vibrație modernă.

Evenimentul va fi completat de o atmosferă relaxantă și prietenoasă, fiind deschis de Jitar Wine Bar, care va oferi participanților o selecție rafinată de vinuri, pentru o experiență senzorială totală.

Vă așteptăm cu drag, joi, 29 ianuarie 2026, la Casa Balș, pe str. Cuza Vodă nr. 29, pentru o seară de neuitat, plină de muzică, cultură și emoție. Intrarea este liberă!

Acest eveniment este o oportunitate rară de a savura muzica clasică într-un cadru deosebit, și de a descoperi talentul unui artist ieșean care îmbină tradiția cu inovația în fiecare acord. Carmen DEACONU