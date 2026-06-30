Pașcaniul își extinde rețeaua de salvare: încă cinci defibrilatoare publice vor fi instalate în oraș

Municipiul Pașcani va beneficia de cinci noi defibrilatoare publice, într-un demers menit să crească șansele de supraviețuire ale persoanelor care suferă un stop cardio-respirator până la sosirea echipajelor medicale.

Inițiativa este susținută de Serviciul Voluntar de Ambulanță (SVA), organizația care a instalat încă din 2019 primul defibrilator public din municipiu. Reprezentanții SVA au anunțat că vor oferi întregul sprijin tehnic necesar pentru amplasarea noilor aparate, în urma discuțiilor purtate cu administrația locală.

Pe lângă extinderea rețelei de defibrilatoare, SVA va continua și programul de instruire a populației. În acest an, organizația a organizat cursuri gratuite de prim ajutor premedical la care au participat peste 300 de locuitori ai municipiului Pașcani.

Scopul acestor sesiuni este ca tot mai mulți cetățeni să știe cum să intervină în situații de urgență și să utilizeze corect defibrilatoarele automate externe, dispozitive care pot face diferența dintre viață și moarte în cazul unui stop cardio-respirator.

Reprezentanții Serviciului Voluntar de Ambulanță au salutat implicarea administrației locale, apreciind că investițiile în astfel de programe contribuie la creșterea siguranței comunității și la dezvoltarea unei culturi a intervenției rapide în situații critice. Nicoleta ZANCU