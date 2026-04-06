Paștele fricii financiare: opt din zece români cumpără mai puțin de Paște decât în mod obișnuit

* 85% dintre români au probleme cu somnul din cauza banilor * fiecare categorie de vârstă resimte altfel presiunea: seniorii (55+) sunt loviți direct de creșterea prețurilor, tinerii și femeile sunt sufocați de cheltuieli neplanificate, cei între 45–55 de ani trăiesc cu frica instabilității profesionale, generația 35–44 de ani se luptă cu datoriile

Se schimbă o tradiție. Se schimbă un reflex, o mentalitate. În 2026, Paștele nu mai înseamnă abundență, mese încărcate și coșuri pline fără griji. În schimb, vine cu liste stricte, calcule reci și o presiune invizibilă care apasă pe umerii a milioane de români.

Datele celui mai recent barometru realizat de Asociația CFA România dezvăluie o realitate care nu mai poate fi cosmetizată: doar 20% dintre români mai cumpără mai mult de Paște decât în mod obișnuit.

Restul se abțin, taie, amână...

De la exces la supraviețuire: schimbarea de paradigmă

Contrastul este brutal. Dacă în perioada sărbătorilor de iarnă 63% dintre români cheltuie peste medie, iar în febra reducerilor de Black Friday procentul ajunge la 39%, Paștele devine, în mod neașteptat, cea mai temperată perioadă de consum din an.

Nu pentru că românii nu ar vrea să cumpere, ci pentru că nu își mai permit să o facă fără consecințe.

La prima vedere, lucrurile par sub control: 68% dintre români își stabilesc un buget pentru cumpărăturile de sezon. Dar realitatea sparge această iluzie: aproape același procent recunoaște că l-a depășit în ultimul an.

Este, de fapt, imaginea perfectă a unei societăți prinse între disciplină și presiune.

Oamenii știu ce ar trebui să facă, dar contextul îi împinge să facă altceva.

Cumpărăturile impulsive: tentația care nu dispare

Chiar și în acest climat tensionat, reflexele de consum nu au dispărut complet.

Un sfert dintre români admit că fac frecvent cumpărături sub impuls în perioadele festive. Este acel moment bine cunoscut: „doar asta în plus”, „e redus”, „e pentru familie”. Dar fiecare astfel de decizie mică adaugă presiune pe un buget deja fragil.

Dincolo de cifrele despre cumpărături, apare o imagine mult mai gravă.

Un studiu realizat de Reveal Marketing Research pentru XTB România scoate la lumină un fenomen alarmant: 75% dintre români trăiesc cu anxietate financiară, iar 85% au probleme cu somnul din cauza banilor.

Nu mai vorbim doar despre economii sau bugete. Vorbim despre stare psihică afectată la scară națională.

Ce îi apasă pe români cu adevărat

Lista surselor de stres este clară și dureroasă: scumpirile constante, cheltuielile neprevăzute, teama de pierdere a locului de muncă, povara datoriilor...

Fiecare categorie de vârstă resimte altfel presiunea: seniorii (55+) sunt loviți direct de creșterea prețurilor, tinerii și femeile sunt sufocați de cheltuieli neplanificate, cei între 45–55 de ani trăiesc cu frica instabilității profesionale, generația 35–44 de ani se luptă cu datoriile. Este o radiografie completă a unei societăți tensionate financiar.

În mod tradițional, Paștele era despre generozitate, familie, belșug. Astăzi, devine despre prioritizare, renunțare, compromis. Românii nu mai cumpără din entuziasm, ci din necesitate.

Soluțiile există, dar sunt greu de aplicat. Specialiștii insistă: cheia nu este venitul, ci disciplina. Rețeta pare simplă: buget realist, amânarea tentațiilor, verificarea reducerilor, monitorizarea cheltuielilor, fond de urgență.

Dar în realitate, aceste principii se lovesc de emoții, presiune socială și scumpiri constante.

Paștele 2026 nu este unul al excesului. Este unul al calculelor. Românii cumpără mai puțin, dar se gândesc mai mult ca niciodată la bani.

Raluca STROE