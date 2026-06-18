Panică la un restaurant celebru din Iași!

* incendiu izbucnit în clădire, zeci de persoane, printre care și minori, evacuate de urgență

Momente tensionate într-unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Iași, după ce un incendiu a izbucnit la subsolul clădirii. Fumul și pericolul extinderii focului au declanșat o intervenție amplă a pompierilor.

Incendiul s-a produs la restaurantul Plopii fără Soț, unde, potrivit primelor informații, focul ar fi izbucnit la un tablou electric amplasat în zona subsolului.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, care intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Înainte de sosirea echipajelor de intervenție, aproximativ 20 de persoane, inclusiv copii, s-au autoevacuat din restaurant.

Din informațiile disponibile până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Pentru stingerea incendiului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță de prim ajutor și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea salvatorilor este una complexă, fiind necesară atât stingerea focului, cât și evacuarea fumului și verificarea întregii clădiri pentru a elimina orice risc de propagare.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii monitorizează atent situația pentru a preveni extinderea incendiului către alte spații ale clădirii. Andrei TURCU