Pelerinaj la sanctuarul naţional marian de la Cacica

Mii de pelerini sunt aşteptaţi şi anul acesta la sanctuarul naţional marian de la Cacica – Suceava, în zilele de 14 şi 15 august 2025, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului.

În afara pelerinilor din România, vor fi prezenţi şi credincioşi din străinătate sau credincioşi români care locuiesc în diaspora, veniţi special pentru a participa la pelerinajul de la Cacica. Printre pelerini vor fi PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, şi ÎPS Giampietro Gloder, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova. Aproximativ 100 de voluntari tineri vor asigura buna desfăşurare a pelerinajului.

Joi, 14 august, la ora 12, pr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial al Provinciei „Sfântul Iosif” din România a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, va celebra Sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului. Predicile de la Liturghiile principale ale pelerinajului vor fi ţinute de pr. Cristinel Sociu, OFMConv, vicar în Parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, din Huşi. „La ora 18 va fi Sfânta Liturghie celebrată de PS Petru Sescu, animată de tineri, seminarişti şi persoane consacrate. Privegherea mariană cu lumânări de la ora 22 constituie pentru pelerini apogeul ajunului sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. Rugăciuni şi cântece în cinstea Maicii Domnului se vor înălţa din glasurile şi din inimile pelerinilor. Celebrarea va fi prezidată de PS Iosif Păuleţ”, au transmis organizatorii.

În ziua de hram, vineri, 15 august, vor avea loc, la ora 6, Sfânta Liturghie în limba română, iar la ora 7.30 Sfânta Liturghie greco-catolică. Liturghia în limba maghiară va fi la ora 8.30, cea în limba polonă, la 9.15, şi în limba germană, la ora 9.30. „În centrul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este Sfânta Liturghie de hram celebrată la ora 11 de ÎPS Giampietro Gloder. Excelenţa Sa va ţine şi cuvântul de învăţătură. La Liturghie vor concelebra PS Iosif Păuleţ, care va avea un mesaj special adresat pelerinilor, PS Petru Sescu şi aproximativ 100 de preoţi din ţară şi din străinătate. La final, icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii şi vor fi binecuvântate florile şi obiectele religioase aduse de pelerine”, mai spun organizatorii.

Sanctuarul de la Cacica este un loc de rugăciune şi meditaţie, sfinţit prin prezenţa icoanei miraculoase a Preacuratei Fecioare Maria, copie a icoanei „Madona Neagră” de la Częstochowa (Polonia), care a fost adusă la Cacica în anul 1809. Sanctuarul se găseşte la 19 km de Gura Humorului şi la 36 km de Suceava. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de când, în anul 2000, Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de „basilica minor”. Carmen DEACONU