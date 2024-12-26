Pensionar ucis cu sălbăticie, în centrul orașului Târgu Frumos
La un an şi două săptămâni după fapta ce a îngrozit întreaga
Tragicul episod s-a derulat în data de 10 decembrie 2023, în jurul orei 12.00. D.S. tocmai se întorcea de la biserică, de la slujba de dimineaţă, mai avea de mers câţiva metri până ce să intre în casă. N-a mai apucat.
Simiciuc îl urmărise pas cu pas şi l-a atacat pe la spate, mişeleşte şi brutal, fără vreun avertisment. A doborât pensionarul cu un pumn în ceafă, apoi s-a urcat peste el, l-a luat la şuturi, criminaliştii aveau să dovedească 27 lovituri ce s-au dovedit fatale. Complet desfigurat, D.S. încă mai horcăia. Ca să fie sigur că-l termină, Simiciuc l-a sufocat cu o cârpă murdară, pe care i-a băgat-o forţat în gură. L-a ucis.
Tenacitatea câinelui de urmă
Apoi, cu un incredibil sânge rece, ucigaşul s-a şters cu zăpadă de sângele şi noroiul de pe mâini, s-a ridicat şi a plecat. Nu înainte de a-şi aprinde o ţigară.
Cadavrul lui D.S. a fost descoperit câteva minute mai târziu. De vecini vechi, care-l ştiau de-o viaţă şi, totuşi, nu l-au recunoscut. Era complet desfigurat. Au sunat la 112, dar nu s-a mai putut face nimic.
Asasinul a fost identificat şi reţinut în doar câteva ore. De mare ajutor au fost imaginile surprinse de către camerele de supraveghere din zonă, dar şi tenacitatea câinelui de urmă. Simiciuc se ascunsese într-un pâlc de copaci de la marginea oraşului, dar degeaba. Patrupedul l-a găsit, a sărit asupra lui, l-a imobilizat şi asta a fost. Încătuşat pe dată, sadicul a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi, de Crăciun, a primt cadoul. 20 de ani închisoare. Claudiu CONSTANTIN
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.