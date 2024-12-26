Pensionar ucis cu sălbăticie, în centrul orașului Târgu Frumos

La un an şi două săptămâni după fapta ce a îngrozit întreaga ţară , criminalul Dumitru Simiciuc şi-a primit pedeapsa. 20 de ani de puşcărie, pentru că a ucis în chip sadic un pensionar (D.S., 72 de ani). Absolut fără niciun motiv, cel puţin acesta n-a putut fi devoalat de către anchetatori.

Tragicul episod s-a derulat în data de 10 decembrie 2023, în jurul orei 12.00. D.S. tocmai se întorcea de la biserică, de la slujba de dimineaţă, mai avea de mers câţiva metri până ce să intre în casă. N-a mai apucat.

Simiciuc îl urmărise pas cu pas şi l-a atacat pe la spate, mişeleşte şi brutal, fără vreun avertisment. A doborât pensionarul cu un pumn în ceafă, apoi s-a urcat peste el, l-a luat la şuturi, criminaliştii aveau să dovedească 27 lovituri ce s-au dovedit fatale. Complet desfigurat, D.S. încă mai horcăia. Ca să fie sigur că-l termină, Simiciuc l-a sufocat cu o cârpă murdară, pe care i-a băgat-o forţat în gură. L-a ucis.

Tenacitatea câinelui de urmă

Apoi, cu un incredibil sânge rece, ucigaşul s-a şters cu zăpadă de sângele şi noroiul de pe mâini, s-a ridicat şi a plecat. Nu înainte de a-şi aprinde o ţigară.

Cadavrul lui D.S. a fost descoperit câteva minute mai târziu. De vecini vechi, care-l ştiau de-o viaţă şi, totuşi, nu l-au recunoscut. Era complet desfigurat. Au sunat la 112, dar nu s-a mai putut face nimic.

Asasinul a fost identificat şi reţinut în doar câteva ore. De mare ajutor au fost imaginile surprinse de către camerele de supraveghere din zonă, dar şi tenacitatea câinelui de urmă. Simiciuc se ascunsese într-un pâlc de copaci de la marginea oraşului, dar degeaba. Patrupedul l-a găsit, a sărit asupra lui, l-a imobilizat şi asta a fost. Încătuşat pe dată, sadicul a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi, de Crăciun, a primt cadoul. 20 de ani închisoare. Claudiu CONSTANTIN