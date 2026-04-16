Performanță de excepție pentru un elev ieșean

Într-o lume în care performanța tinerilor este adesea asociată cu plecarea din țară și cu dorința de afirmare individuală, povestea unui adolescent din Iași vine să răstoarne complet acest tipar și să aducă o doză rară de inspirație. La doar 15 ani, Patric Tamaș a reușit o performanță excepțională într-un domeniu extrem de competitiv, atingând un nivel la care ajung, de regulă, doar tineri adulți. Și totuși, în loc să privească această reușită ca pe o rampă de lansare personală, a ales un drum mult mai rar: să întoarcă succesul către comunitate.

Rezultatul său nu este doar unul bun. Este unul care sfidează limitele vârstei. Medalia de Aur – Grade 8, obținută cu „Distinction” (91%) la London Academy of Music and Dramatic Art, una dintre cele mai prestigioase școli de profil din lume, reprezintă un nivel de excelență rezervat, în mod obișnuit, candidaților majori. Este aceeași instituție care a format nume consacrate ale cinematografiei internaționale, iar accesul la acest nivel presupune ani de muncă, disciplină și o maturitate artistică rar întâlnită.

Pentru Patric, examenul final nu a fost doar o simplă evaluare, ci un adevărat test de rezistență artistică. A interpretat trei roluri diferite, din epoci și stiluri distincte, trecând de la dramaturgia clasică la texte contemporane, într-un exercițiu complex de adaptare și expresivitate. La acestea s-a adăugat o probă teoretică dificilă, în care a trebuit să demonstreze nu doar talent, ci și capacitatea de analiză și înțelegere profundă a textului.

În spatele acestei performanțe se află însă un drum lung, construit pas cu pas. Opt ani de pregătire constantă, în paralel cu școala din Iași, ani în care pasiunea a fost dublată de disciplină și perseverență. Pentru Patric, teatrul nu a însemnat doar scenă și roluri, ci un proces complex de dezvoltare personală: controlul emoțiilor, dicția, încrederea în sine, capacitatea de a vorbi liber și clar.

Și totuși, momentul care definește cu adevărat această poveste nu este premiul, ci alegerea care vine după el.

Într-o perioadă în care mulți tineri talentați aleg să plece, să își continue drumul în afara țării și să își construiască o carieră departe de locul de origine, Patric Tamaș a decis să rămână și să ofere mai departe ceea ce a învățat. Din această vară, el va organiza ateliere gratuite de teatru pentru copii și adolescenți din medii vulnerabile, în colaborare cu un ONG local.

Nu este un gest simbolic. Este un proiect concret, structurat, care va include: exerciții de actorie și improvizație, lucrul pe texte clasice și contemporane, tehnici de exprimare emoțională, dezvoltarea încrederii și a disciplinei.

Fiecare grup va reuni tineri care, în mod normal, nu ar avea acces la astfel de oportunități. Iar miza nu este doar artistică, ci profund educațională și umană.

Pentru că, dincolo de scenă, teatrul devine un instrument de formare. Abilitățile dobândite – de la vorbitul în public până la gestionarea emoțiilor – pot schimba traiectorii de viață, mai ales pentru cei care pornesc cu mai puține șanse.

Povestea lui Patric nu este doar despre talent. Este despre responsabilitate. Despre un tip de maturitate rar întâlnit la această vârstă. Despre înțelegerea faptului că succesul nu înseamnă doar realizare personală, ci și capacitatea de a crea oportunități pentru alții.

Într-un peisaj în care exemplele autentice sunt tot mai rare, această alegere capătă o semnificație aparte. Pentru că, la doar 15 ani, în loc să își construiască doar propriul drum, el începe deja să construiască drumuri și pentru alții. Și poate că tocmai aici stă adevărata performanță. Carmen DEACONU