Pericolul din spatele consumului ocazional de alcool: „Se poate ajunge la dependență”

Vremea tot mai caldă îi scoate pe români la terase și în zonele de agrement, unde consumul de alcool devine o obișnuință. Specialiștii avertizează însă că aceste obiceiuri, aparent inofensive, pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate. În aceste condiții, psihiatrii atrag atenția că, dincolo de caracterul recreativ, acest comportament poate avea consecințe negative dacă scapă de sub control.

Specialiștii subliniază că există o linie fină între consumul ocazional și dependență. Potrivit acestora, obiceiurile formate în timp pot duce la probleme serioase. „Se poate ajunge la dependența de alcool. Ne putem da seama de acest lucru în momentul în care persoana în cauză devine mai retrasă și nu mai comunică. Totodată, poate interveni agresivitatea. Este foarte importantă cunoaşterea riscurilor şi conştientizarea faptului că distracţia nu este echivalentă cu a te îmbăta, a te droga sau a consuma fel şi fel de substanţe care îţi modifică starea, dar nu în sens bun. Aceste substanţe nu te fac mai bun, mai inteligent şi mai plăcut în cercul de prieteni. Pot apărea doar reacţii contrare a ceea ce se doreşte”, a declarat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola.

Alcoolul, între socializare și risc

Medicul psihiatru atrage atenția că alcoolul ar trebui privit strict ca un element de socializare, nu ca un exces. În cantități mici, acesta poate avea un efect dezinhibant, însă depășirea limitei schimbă radical situația. „Este cunoscut faptul că alcoolul are capacitatea de a modifica starea, dispoziția. Dacă vorbim de cantități mici, alcoolul poate fi considerat un liant social, întrucât este euforizant și te poate dezinhiba. Cei care consumă o cantitate mică de alcool devin mai dezinvolți, râd și pot vorbi mult mai degajat. Dar, în momentul în care cantitățile devin mai mari, apare efectul depresiv. Când se întrece măsura, devii somnolent, nu mai ești fluent în vorbire, pașii devin mai grei și apar chiar și tulburările de echilibru. Este foarte importantă cantitatea care se consumă, dar și cadrul în care se consumă alcool”, a mai spus dr. Ovidiu Alexinschi.

Avertismentul specialiștilor vine în contextul în care sezonul cald favorizează ieșirile frecvente, iar moderația rămâne esențială pentru evitarea unor probleme de sănătate pe termen lung. Cristian ANDREI