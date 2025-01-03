Planul roșu a fost activat la Suceava: Un microbuz s-a răsturnat, mai multe victime sunt încarcerate

Accident extrem de grav la Suceava, unde a fost deja activat planul roșu! Un microbuz cu 7 pasageri a ieşit în afara părţii carosabile vineri, pe raza localitatii Ciumârna, din judeţulSuceva. Două persoane au rămas încarcerate, una fiind inconştientă şi supusă manevrelor de resuscitare.

Pentru gestionarea eficientă a misiunii, la nivelul judetului Suceava s-a activat Planul Rosu de intervenţie.

La faţa locului, echipajele operative intervin cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, 3 ambulanţe SMURD şi 4 echipaje SAJ.

Doi dintre ocupanţi erau încarceraţi.

Cele două persoane încarcerate au fost extrase de către echipajele operative, iar una dintre acestea este inconştientă, fiind în curs manevre de resuscitare.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a murit în urma accidentului produs vineri dimineaţă pe DN 17A între localităţile Vatra Moldoviţei şi Ciumârna, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Alte cinci persoane care se aflau în microbuzul răsturnat în afara părţii carosabile au fost transportate la spital..