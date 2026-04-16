Polițiștii locali, asaltați de ieșenii care își găsesc locurile de parcare ocupate

Poliția Locală Iași are o misiune dificilă când vine vorba despre locurile de parcare din oraș. Conform celor relatate de Liviu Zanfirescu, directorul instituției, 80% din sesizările primite sunt pentru ocuparea ilegală a locurilor de parca obținute de cetățeni printr-un contract de închiriere.

„În ultimii doi ani, 80% din sesizările primite la dispecerat sunt pentru ocuparea locurilor de parcare obținute printr-un contract de închiriere cu autoritatea locală. Vorbim mai ales despre locurile de parcare din zona blocurilor. În intervalul 16:00 – 8:00 este interzisă ocuparea locului respectiv de parcare, care este destinat unei persoane care l-a obținut prin închiriere. În intervalul 8:00 – 16:00, el se poate ocupa. Pe lângă sancțiunile pe care le aplicăm, ridicăm vehicule din aceste zone. Folosim și avertismentul, dar și amenda cu puncte de penalizare. Vorbim de acele puncte care, dacă se ajunge la un cumul de 15, duce la suspendarea permisului de conducere. Este o activitate zilnică, chiar și pe trei schimburi, avem sesizări și în timpul nopții despre locuri de parcare ocupate”, a declarat Liviu Zanfirescu, director al Poliției Locale Iași.

Zeci de cazuri în care șoferii au blocat liniile de tramvai

Mulți dintre șoferii din Iași pare că nu țin cont de nimic în momentul în care se află la volan. Astfel, au existat multe cazuri în care aceștia au blocat liniile de tramvai din oraș, trecerile pentru pietoni sau căile de acces pentru persoanele cu dizabilități. „Parcul auto, cel care ține de cetățeni, crește zilnic. Crește și aglomerația urbană. Întâlnim autoturisme oprite pe partea carosabilă sau pe trotuar. Există șoferi care blochează căi de acces pentru persoanele cu dizabilități, blochează intersecții, treceri pentru pietoni. Există și zeci de cazuri în care șoferii au blocat liniile de tramvai. Astfel, prioritizăm în funcție de situațiile critice pe care le întâlnim”, a mai precizat Liviu Zanfirescu.

Conducerea Poliției Locale Iași a precizat că ridică aproximativ 20-25 de mașini în fiecare zi. „Într-o zi ridicăm aproximativ 20-25 de autovehicule. Mai sunt și situații în care le mutăm, întrucât nu dispunem de suportul unui număr mai mare de platforme. Ca număr de polițiști, avem capacitatea. Cred că este suficient”, a încheiat directorul Poliției Locale Iași. Cristian ANDREI