Poliția solicită sprijinul ieșenilor pentru a-i găsi pe autorii unei tentative de jaf

Iașul a fost, din nou, scena unui episod care pare desprins dintr-un film de acțiune violent. În noaptea de 12 septembrie 2025, mai multe persoane mascate, înarmate cu obiecte contondente, au pătruns ilegal în curtea unei societăți comerciale din municipiu, punând în pericol viața unui agent de pază și sfidând orice regulă de siguranță.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, indivizii au acționat organizat, rapid și extrem de agresiv. Țintele lor: casieria firmei. Metoda: forțarea ușilor și neutralizarea oricărui obstacol uman. În momentul în care au fost surprinși de agentul de pază aflat în serviciu, unul dintre atacatori a trecut imediat la acțiune și l-a imobilizat, lăsându-l fără posibilitatea de a interveni.

Secunde de panică și violență

În timp ce paznicul era ținut sub control, ceilalți atacatori au reușit să pătrundă în interiorul casieriei. Cu mișcări nervoase și disperate, au forțat accesul, au răscolit biroul, au deschis sertarele în căutarea banilor. Din fericire — sau poate din pură întâmplare — nu au găsit nicio sumă de bani.

Însă momentul decisiv a venit la scurt timp: ușa s-a închis, iar alarma a pornit. Sunetul strident a spart liniștea nopții și i-a determinat pe atacatori să fugă în grabă, părăsind incinta înainte de sosirea forțelor de ordine.

Deși nu au reușit să fure nimic, pericolul a fost real, iar consecințele puteau fi dramatice. Un agent de pază a fost agresat, iar un grup de indivizi violenți a acționat nestingherit, în miez de noapte, în inima orașului.

Cazul este acum în atenția Poliției Municipiului Iași – Biroul de Investigații Criminale, care desfășoară cercetări intense pentru identificarea și capturarea autorilor.

Poliția face un apel urgent către populație: orice informație, orice detaliu, orice imagine surprinsă de camere de supraveghere private sau orice prezență suspectă observată în noaptea respectivă poate fi cheia care să ducă la prinderea atacatorilor.

Cei care dețin informații sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune de urgență la 112.