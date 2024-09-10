Polițist din Vaslui, prins beat la volan

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui a dispus declanșarea cercetării disciplinare față de 2 agenți de poliție din cadrul instituției, care, aflați în timpul liber, au fost implicați într-un eveniment rutier în urma căruia nu au rezultat victime omenești.

Astfel, la data de 08.09.2024, ora 21:12, Poliția Orașului Negrești a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la un eveniment rutier produs în orașul Negrești, în zona intersecției străzilor Casa Apelor și Vasile Alecsandri.

În urma primelor cercetări efectuate, polițiștii Serviciului Rutier Vaslui au constatat că, un autoturism înmatriculat în județul Suceava, condus de un tânăr de 22 de ani, din județul Suceava, care se deplasa spre strada Vasile Alecsandri, a acroșat un alt autoturism parcat și a distrus o poartă de acces.

În autoturism se afla, în calitate de pasager, un alt tânăr în vârstă de 26 de ani, din Negrești, județul Vaslui.

Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul înregistrat fiind de 0.70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost prezentat Serviciului Județean de Medicină Legală Vaslui pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind continuate cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și dispunerea măsurilor legale.

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui se delimitează ferm de orice activitate care nu este în concordanță cu legea.

Indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale, se vor lua toate măsurile prevăzute de lege.

Susținem toate activitățile specifice procedurilor penale și avem ca deziderat funcționarea sistemului doar cu polițiști integri și profesioniști!