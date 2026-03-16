Preot grec condamnat pentru delapidare, portretizat pe Catedrala Veche din Iași

Un cetățean grec, devenit între timp preot, condamnat pentru delapidarea a aproape șase milioane de euro, apare reprezentat într-un mozaic realizat pe clădirea Catedralei Vechi din Iași, chiar în spatele Patriarhului Daniel, din perioada în care acesta era Mitropolit al Moldovei.

Potrivit procurorilor, Dimitrios Fourlemadis ar fi deturnat fonduri oferite de Ministerul grec de Externe unei organizații non-guvernamentale a Bisericii Ortodoxe Elene, pe care o conducea. Banii erau destinați achiziționării de alimente pentru persoane sărace din mai multe țări africane, însă ar fi dispărut. Judecat în Grecia, Fourlemadis a fost găsit vinovat și condamnat în apel la opt ani de închisoare cu executare.

În România, însă, numele său este asociat cu un moment important din istoria pelerinajului de la Iași. Mozaicul în care apare a fost realizat în anul 2000, după o fotografie făcută în 1996, ce surprinde momentul aducerii moaștelor Sfântului Andrei la Iași. „Momentul istoric este momentul istoric. Istoria nu se schimbă, dar oamenii se mai schimbă, și în bine și în rău. Când a fost acest moment, dânsul era un om foarte activ în fruntea unei fundații a studenților greci”,a declarat Constantin Sturzu, reprezentant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. „

Evenimentul din 1996 a schimbat radical amploarea pelerinajului de la Iași. Dacă până atunci aproximativ 40.000 de credincioși veneau anual să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, în acel an numărul lor ar fi ajuns la aproximativ un milion. De atunci, sute de mii de pelerini participă în fiecare an la sărbătoare.

La acea vreme, Dimitrios Fourlemadis era student la Medicină la Iași și activa în cadrul unei organizații a studenților eleni. Pentru implicarea sa în aducerea moaștelor Sfântului Andrei, Consiliul Local Iași i-a acordat în 2001 titlul de cetățean de onoare al orașului. „În calitatea lui de președinte al acestei organizații a avut un rol hotărâtor în aducerea moaștelor Sfântului Andrei în municipiul Iași”, a explicat Sebastian Buraga, purtător de cuvant al Primărie Iași, precizând că „în momentul în care se dorește retragerea acestui titlu, o poate face tot Consiliul Local”.

După apariția informațiilor despre condamnare, reacțiile unor credincioși au fost de indignare. „Este abominabil ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Din momentul în care omul are așa niște tare și atârnă așa de greu, sigur să i se retragă tot”, a spus un localnic.

Dosarul în care Fourlemadis este acuzat de delapidare a ajuns acum la Curtea Supremă, care analizează condamnarea pronunțată în apel.

Preotul grec a mai fost implicat și în alte controverse. Presa internațională a relatat că, după tsunamiul din 2004 din Sri Lanka, ar fi trimis costume de Halloween în locul ajutoarelor necesare victimelor. Maria STANCU