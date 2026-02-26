* în ultima săptămână din februarie, Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” din Iași își schimbă, parcă, lumina: devine mai caldă, mai festivă, mai aproape de inimă * „Zilele Școlii” adună laolaltă copii, profesori și părinți într-o sărbătoare care nu e doar despre activități, ci despre sens * elevii vorbesc despre carte și cuvânt scris, despre emoție, despre talent și despre felul în care o comunitate crește frumos

În fiecare an, când februarie se apropie de capăt și orașul începe să miroasă a primăvară, la Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” din Iași se întâmplă ceva care seamănă cu o promisiune: școala îmbracă straie de sărbătoare și își deschide larg ușile către cultură, știință și artă. „Zilele Școlii” nu sunt o simplă bifă în calendar, ci o întâlnire cu ceea ce e mai frumos în educație — curiozitatea, delicatețea, efortul și bucuria de a împărtăși.

Sub numele lui B.P. Hasdeu, enciclopedist, filolog, istoric, o minte care a iubit cunoașterea până la capăt, „Hasdeenii mici și mari își dau întâlnire în manifestări care pun în mișcare toată școala: competiții, momente culturale, întâlniri cu sens”, a spus Ana Iulia Olinici, profesor de Limba română. Sunt scene pe care copiii au curajul să urce și să spună, fiecare în felul lui, „uite cine sunt”.

Școala are o istorie care se simte în felul în care își poartă tradițiile. Atestată documentar încă din 1897, ca Școala Primară „Spiru Haret”, devenită după 1990 Școala Generală nr. 22 și, mai apoi, Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iași, instituția a rămas un reper al educației ieșene. Iar în această continuitate se așază, firesc, două manifestări de suflet pentru comunitate: concursul de matematică „Florica T. Cîmpan” și Cenaclul literar „Iulia Hasdeu”.

Ședința de cenaclu literar a fost, pentru mulți, acel tip de moment rar în care se face liniște frumoasă. Într-un cadru guvernat de noblețea artei, copiii pasionați de lectură și de scriere și-au citit creațiile, texte în care și-au pus, cu sinceritatea specifică vârstei, emoții, aspirații, gânduri, întrebări, vise. Și nu au fost singuri: literatura a stat alături de muzică și pictură, într-un sincretism care a dat întâlnirii o eleganță specială, ca într-o sală în care toate artele își dau mâna.

Sărbătoarea Cărții și a Cuvântului scris s-a simțit ca o respirație comună: copii și profesori, „hasdeenii” mici și mari, au împărtășit cu pasiune experiența de creator de text literar, liric, epic, dramatic, într-o atmosferă în care contează nu doar talentul, ci și încrederea pe care o primești ca să îndrăznești. Iar faptul că unele dintre aceste creații sunt deja publicate în volume consacrate spune, discret, dar limpede, că aici scrisul nu e doar exercițiu: e vocație sprijinită cu grijă, pas cu pas.

Într-un Iași care vorbește adesea despre performanță, Hasdeu amintește, cu naturalețe, că educația adevărată are și o parte de sărbătoare. o parte caldă, care nu se măsoară în note, ci în felul în care un copil se luminează când își aude textul citit cu voce tare. „Zilele Școlii” sunt, de fapt, un fel de a spune: aici creștem oameni întregi, nu doar elevi. Și poate tocmai de aceea, la final de februarie, la Hasdeu primăvara nu vine doar în natură, vine și în felul în care se scrie, se cântă, se desenează și se stă împreună.

Maura ANGHEL