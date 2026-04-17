Profesorii debutanți, ținuți sub salariul promis de Guvern

La aproape trei ani de la greva generală din educație, salariul profesorului debutant a rămas mult sub nivelul promis public de autorități. În prezent, venitul net este de aproximativ 3.700 de lei, deși chiar Guvernul a stabilit, prin OUG 57/2023, că noua grilă de salarizare pentru profesori debutanți și asistenți universitari trebuie construită pornind de la salariul mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Pe hârtie, formula părea să ofere un punct clar de plecare pentru salarizarea din învățământ. În realitate, ea nu a fost aplicată. Dacă mecanismul ar fi fost respectat și actualizat anual, salariul profesorului debutant ar fi trebuit să ajungă în 2026 la aproximativ 8.620 de lei brut, adică în jur de 5.043 de lei net. Asta înseamnă că un cadru didactic aflat la început de drum pierde astăzi circa 1.343 de lei net în fiecare lună față de nivelul care ar fi rezultat din aplicarea principiului asumat de Executiv.

Diferența nu este una minoră, ci arată dimensiunea unei promisiuni nerespectate. Practic, statul a anunțat o reformă salarială menită să repare una dintre marile probleme ale sistemului, dar a lăsat-o suspendată între declarații politice și amânări legislative. Între timp, decalajul s-a adâncit de la an la an.

Miza este uriașă pentru întregul sistem de educație. Salariul debutantului nu este doar venitul unui profesor aflat la început de carieră, ci baza de la care se construiește toată grila din învățământ. Când intrarea în sistem este slab plătită, întreaga schemă salarială rămâne trasă în jos. În plus, un astfel de nivel descurajează tocmai tinerii pe care școala încearcă să îi atragă în profesie.

Noua lege a salarizării, așteptată până în vara lui 2026, ar trebui să lămurească dacă Guvernul mai respectă sau nu promisiunea făcută după protestele masive din 2023. Până atunci, profesorii debutanți rămân exemplul cel mai clar al diferenței dintre ce s-a promis și ce se plătește efectiv. Maura ANGHEL