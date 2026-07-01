Profesorii din Iași, loviți iar la plata cu ora

* de la 1 iulie, noua hotărâre privind salariul minim schimbă automat tariful pentru orele suplimentare din școli * plata cu ora scade * în Iași sunt 389 de norme în acest regim

Profesorii din Iași care predau în regim de plată cu ora intră, de la 1 iulie 2026, într-un nou calcul mai prost plătit. Scăderea nu vine printr-o decizie directă asupra salariilor din educație, ci prin efectul unei hotărâri de Guvern privind salariul minim, care modifică media lunară de ore lucrătoare folosită în formula de calcul.

Iașul are 389 de norme în plata cu ora

În județul Iași, efectul nu este doar teoretic. Potrivit raportului Ministerului Educației privind starea învățământului preuniversitar, în anul școlar 2025-2026 sunt 389 de norme didactice ocupate cu personal didactic calificat încadrat în regim de plată cu ora. În anul școlar anterior erau 833 de norme. Practic, Iașul a pierdut 444 de norme în acest regim, o scădere de peste 53%. Cifra nu înseamnă automat 389 de profesori. O normă poate fi împărțită între mai multe persoane, iar un profesor poate avea doar câteva ore suplimentare. Dar arată dimensiunea reală a fenomenului: plata cu ora rămâne o soluție prin care școlile acoperă ore vacante, completări de catedră și discipline pentru care nu există suficienți profesori disponibili.

Ce se schimbă de la 1 iulie

De la 1 iulie 2026, intră în vigoare HG nr. 146/2026, care stabilește salariul minim brut pe țară la 4.325 de lei și programul normal de lucru la o medie de 166,667 ore pe lună. Până acum, calculul era făcut la media de 165,334 ore pe lună, prevăzută de HG nr. 1506/2024. Pentru profesorii plătiți cu ora, importantă este această medie lunară. Formula introdusă după Legea nr. 141/2025 raportează baza de calcul a tarifului orar la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, stabilit anual prin hotărâre de Guvern. Cu cât numărul de ore la care se împarte salariul este mai mare, cu atât tariful pentru o oră predată scade.

Cât pierde un profesor la fiecare oră

În cazul unui profesor debutant cu salariul brut de 6.337 de lei, calculul arată astfel: până la 30 iunie 2026, 6.337 lei împărțit la 165,334 ore înseamnă 38,33 lei brut pentru o oră. De la 1 iulie 2026, același salariu se împarte la 166,667 ore. Rezultatul este 38,02 lei brut pentru o oră.

Diferența este de aproximativ 31 de bani brut pentru fiecare oră predată. Suma pare mică, dar vine după o scădere mult mai mare produsă din septembrie 2025, când plata cu ora nu a mai fost raportată la norma didactică, ci la media lunară de ore lucrătoare din economie.

Important de precizat: salariile de bază ale profesorilor nu scad prin această hotărâre. Scade tariful folosit pentru orele predate în regim de plată cu ora, acolo unde profesorii au ore suplimentare, ore vacante sau activități didactice plătite separat.

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