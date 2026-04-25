Protest pentru autostradă, la Podu Iloaiei

* în centrul nemulțumirii se află Autostrada A8, proiectul considerat vital pentru dezvoltarea Moldovei * protestatarii acuză că această autostradă este „ținută captivă” într-un labirint de hârtii, proceduri și amânări fără sfârșit * realitatea din teren este brutală: trafic sufocat, comunități blocate, investiții întârziate și o regiune întreagă care simte că a fost lăsată în urmă * organizatorii avertizează că, în funcție de reacția autorităților, vor urma și alte acțiuni

Vineri, pe drumul european E583, în zona localității Podu Iloaiei, câteva zeci de protestatari au transmis un mesaj care răsună tot mai puternic în întreaga regiune: Autostrada Unirii nu mai poate aștepta.

Nu a fost un protest zgomotos prin blocarea traficului, ci unul simbolic, dar încărcat de frustrare acumulată în ani. Oamenii s-au aliniat de-a lungul șoselei, cu pancarte care au spus, fără menajamente, ceea ce mulți gândesc: „Vrem utilaje pe A8”, „Finanțați urgent A8”, „Politicieni, treziți-vă”. Fiecare mesaj a fost ca un strigăt direct către autorități, într-o zonă unde traficul sufocat a devenit rutină zilnică.

Iar reacția șoferilor nu a întârziat. Claxoanele au spart liniștea protestului, într-un semn clar de solidaritate. Pentru cei care tranzitează zilnic această rută, problema nu mai este una abstractă – este o realitate trăită, cu nervi întinși la maximum, întârzieri și riscuri constante.

În centrul nemulțumirii se află Autostrada A8, proiectul considerat vital pentru dezvoltarea Moldovei. Protestatarii acuză că această autostradă este „ținută captivă” într-un labirint de hârtii, proceduri și amânări fără sfârșit. În timp ce alte regiuni avansează, aici timpul pare blocat.

Reprezentanții asociației civice „Hai că se poate” vorbesc despre o situație care nu mai suportă amânare: licitații tergiversate pe sectorul Moțca - Lețcani - Ungheni, riscul pierderii finanțărilor și proiecte care se împotmolesc înainte de a începe cu adevărat. În paralel, alte tronsoane au pierdut deja finanțarea din PNRR, iar termenul de finalizare devine tot mai iluzoriu.

Dar dincolo de limbajul tehnic și procedural, realitatea din teren este brutală: trafic sufocat, comunități blocate, investiții întârziate și o regiune întreagă care simte că a fost lăsată în urmă. Pentru locuitorii din Iași și din împrejurimi, lipsa autostrăzii nu mai este doar o problemă de infrastructură – este o frână directă asupra dezvoltării economice și a calității vieții.

Protestul de la Podu Iloaiei ar putea fi doar începutul. Organizatorii avertizează că, în funcție de reacția autorităților, vor urma și alte acțiuni. Iar dacă mesajul nu va fi auzit, nemulțumirea riscă să se transforme dintr-un protest punctual într-o mișcare regională tot mai amplă. Daniel BACIU