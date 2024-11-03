Reciclarea, o sursă de bani din gunoiul altora

În fiecare zi, prima lumină a dimineții se împletește cu mișcarea monotonă și precisă a camionelor de salubritate care colindă străzile Iașului încă adormite. Din spatele blocurilor se aud sunetele bine-cunoscute ale containerelor de gunoi și glasurile celor care, chiar dacă poate nu recunosc importanța gestului, contribuie cu fiecare obiect aruncat la o veritabilă economie circulară. În acest decor, reciclarea devine o poveste urbană în care Iașul, precum multe alte orașe ale României, caută să își rafineze obiceiurile și să transforme simplul gest de a arunca ceva la gunoi într-un act de responsabilitate economică și socială.

În urmă cu câteva decenii, însă, ieșenii nici măcar nu aveau nevoie de astfel de inițiative. Tradiția și necesitatea dictau un alt mod de viață. Părinții și bunicii noștri transformau orice obiect aparent inutil într-o resursă prețioasă; o cutie goală devenea suport pentru diverse unelte, iar sticla de lapte, bine clătită, revenea pe raft pentru următoarea utilizare. Sistemul de „reciclare” era pe atunci un obicei de economisire, o formă de respect față de resurse, care nu avea nevoie de campanii de conștientizare sau containere colorate. În economia de atunci, fiecare obiect avea un ciclu lung de viață, iar această practică, desigur, avea un sens economic profund – o economie care nu arunca, ci economisea și reutiliza.

Reciclarea poate părea, la prima vedere, doar o rutină zilnică, dar este, de fapt, o industrie de sine stătătoare, una ce poate aduce prosperitate unui oraș care a învățat să o valorifice. „Gândiți-vă la Iași, un oraș care, de-a lungul decadelor, s-a transformat continuu, lăsând în urmă amintiri și obiecte care, cândva, au servit scopuri esențiale. Pe vremuri, oamenii păstrau orice putea fi reutilizat. Șervețele din pânză erau refolosite, hainele treceau de la o generație la alta, iar borcanele nu erau niciodată aruncate. Acum, când orașul e prins în vârtejul modernizării, reciclarea ar putea deveni puntea dintre valorile de odinioară și economia de astăzi. Prin reciclare, Iașul ar putea redescoperi tradiția eficienței și economiei, învățând din nou să dea valoare fiecărui obiect, fiecărei resurse”, ne-a spus AndreiAlexandru, un activist de mediu.

Accesorii din de șeuri

În zilele noastre, când gândim la reciclare, mulți dintre noi o vedem ca pe o responsabilitate ecologică, fără să luăm în considerare cât de profundă poate fi contribuția sa economică. Economia circulară, un concept aparent tehnic, este esențială pentru transformarea deșeurilor în resurse. PET-urile, materialele din hârtie, chiar și resturile menajere sunt, de fapt, materii prime care pot fi reintegrate în circuitul economic, generând valoare. În loc să fie simple resturi, aceste deșeuri pot fi transformate în produse utile, iar aceasta este cheia prin care reciclarea poate deveni o adevărată sursă de prosperitate pentru Iași. „Educația în privința reciclării reprezintă primul pas esențial în această direcție. Dar cum să faci reciclarea atractivă pentru locuitorii orașului? Răspunsul poate fi găsit în campaniile accesibile și creative, cu o tușă de umor care să facă procesul plăcut. De ce nu ar putea fi amplasate panouri în tot orașul, cu mesaje amuzante care să inspire oamenii să arunce PET-ul la locul potrivit sau să recicleze hârtia folosită? Și, de ce nu, s-ar putea organiza concursuri între cartiere pentru a vedea cine adună cea mai mare cantitate de deșeuri reciclabile într-o lună, cu premii simbolice pentru comunitățile care se remarcă. Astfel, reciclarea devine nu doar o obligație, ci o activitate comunitară ce creează mândrie locală și poate uni oameni de toate vârstele”, a continuat activistul de mediu.

Reciclarea nu este doar despre păstrarea unui oraș curat; este și despre ce putem face cu aceste materiale, cum putem extrage valoare din ele. Reciclarea poate deveni o adevărată poveste a comunității, una în care fiecare locuitor contribuie la viitorul orașului său. Dacă în trecut, gospodinele din Iași refoloseau tot ce putea fi reutilizat, astăzi putem readuce acea mentalitate prin reciclare. Fiecare gest poate fi văzut ca o reîntoarcere la valorile de odinioară, la o responsabilitate față de resurse și față de comunitate. Aceasta este poate cea mai importantă lecție pe care reciclarea o poate oferi: redescoperirea unei comunități unite și responsabile.

Bani din gunoiul altora

Industria reciclării poate deveni o afacere profitabilă și un motor de dezvoltare economică sustenabilă pentru oraș. Impactul său economic este unul semnificativ, generând locuri de muncă și atrăgând investiții. Un oraș care își gestionează bine deșeurile devine un oraș mai atractiv pentru investitori, pentru cei care caută un loc în care să trăiască sau să își deschidă o afacere. „Ce se poate obține, însă, din deșeurile adunate? Aici apare partea economică a ecuației. Din PET-urile care altfel ar rămâne o povară, se pot fabrica obiecte de mobilier urban – mese, scaune, sau chiar piese decorative care, odată amplasate prin parcuri, devin simboluri tangibile ale unei comunități care se reinventează. Iar gunoiul menajer poate fi transformat în compost pentru spațiile verzi ale orașului, ceea ce ar aduce o valoare economică în plus, scăzând costurile de întreținere pentru Primărie și contribuind la un oraș mai sănătos. În privința hainelor, reciclarea lor se poate transforma într-un proces industrial sau artizanal. Hainele colectate pot genera țesături noi, accesorii unice sau chiar piese de design vintage recondiționate, împletind astfel moda cu sustenabilitatea. Astfel, Iașul ar putea deveni un mic pol de reciclare creativă, unde simplitatea unui tricou vechi se poate transforma într-o oportunitate de afacere pentru designerii locali”, a continuat Andrei Alexandru.

Reciclarea este, totodată, o afacere prosperă, dar și o sursă de locuri de muncă. Într-o perspectivă extinsă, reciclarea poate fi văzută ca o nouă formă de a ne întoarce la valorile de altădată, de a da valoare resurselor și de a trăi într-un oraș care se respectă. Departe de a fi o simplă tendință, reciclarea ia forma unei soluții pe termen lung pentru economia Iașului și pentru bunăstarea locuitorilor. Astfel, Iașul poate deveni un model de sustenabilitate urbană, un oraș care înțelege că, pentru a avea un viitor economic stabil, trebuie să își construiască valorile pe o bază solidă de respect față de resurse și de comunitate.

Maura ANGHEL