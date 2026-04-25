Rezultate șocante: unul din trei elevi a luat sub nota 5 la Evaluarea Nasțională

Un val de îngrijorare se propagă în sistemul educațional, după publicarea rezultatelor la simularea Evaluării Naționale. Aproape o treime dintre elevii de clasa a VIII-a nu au reușit să atingă nici măcar pragul minim de promovare la disciplinele de bază – Limba și literatura română și Matematică – într-un test care ar trebui să reflecte nivelul lor de pregătire înaintea examenului decisiv.

Dincolo de statistici, tabloul este unul alarmant. La Limba română, peste 145.000 de lucrări au fost analizate, iar mai bine de 30% dintre ele au fost notate sub 5. Practic, zeci de mii de elevi nu reușesc să demonstreze competențe de bază într-o disciplină fundamentală. În contrast, vârful performanței este extrem de subțire: mai puțin de 1 din 10 elevi reușește să ajungă în zona notelor de excelență.

Șocul real vine însă de la Matematică, unde situația devine și mai apăsătoare. Peste o treime dintre elevi – mai exact 34,54% – au obținut note sub 5. Este un semnal de alarmă major, care indică nu doar dificultatea materiei, ci și lacune adânci în înțelegerea conceptelor esențiale. În același timp, performanța de top este aproape inexistentă: doar puțin peste 3% dintre elevi au reușit să obțină note peste 9.

Aceste rezultate nu sunt simple cifre într-un raport oficial. Ele spun adevărul despre unui sistem care se confruntă cu dezechilibre tot mai evidente: diferențe mari între elevi, discrepanțe între discipline și, poate cel mai grav, o scădere îngrijorătoare a nivelului general de pregătire. Simularea, gândită ca un exercițiu de antrenament, devine astfel o radiografie crudă a realității din școli.

În lipsa unor schimbări reale, simularea din acest an ar putea fi doar începutul unei crize mai profunde. Pentru că, dincolo de note, miza este una mult mai mare: viitorul unei generații care, în fața examenului decisiv, pare mai vulnerabilă ca niciodată. Carmen DEACONU