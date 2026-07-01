Românii au înmatriculat, luna trecută, 22 autoturisme Ferrari!

* surpriza vine din nordul țării, unde Suceava devine un adevărat „hub” al luxului pe patru roți, cu un Ferrari F12, un Lamborghini Urus și un Maserati Levante înmatriculate, modele care întorc toate privirile pe șosele * și Iașul intră în peisajul exclusivist, cu un un Rolls Royce Cullinan și un Maserat * preferințele auto ale ieșenilor par să se schimbe vizibil: interesul pentru second-hand scade, în timp ce mașinile noi câștigă teren

România traversează o perioadă economică tensionată, cu semnale de încetinire, presiuni bugetare și discuții tot mai aprinse despre criză. Și totuși, realitatea din trafic pare desprinsă dintr-un alt film: mașinile de lux continuă să apară într-un ritm surprinzător, ca și cum banii nu ar avea nicio problemă în economie.

22 de modele Ferrari, 9 Rolls Royce și 2 Lamborghini, în iunie

Doar luna trecută, nu mai puțin de 22 de modele Ferrari, 9 Rolls Royce și 2 Lamborghini au fost înmatriculate în România, cifre care ridică serioase semne de întrebare într-un context economic considerat fragil.

Surpriza vine din nordul țării, unde Suceava devine un adevărat „hub” al luxului pe patru roți. Aici au fost înmatriculate, într-o singură lună, un Ferrari F12, un Lamborghini Urus și un Maserati Levante, modele care întorc toate privirile pe șosele.

Și Iașul intră în peisajul exclusivist. În trafic au apărut recent un Rolls Royce Cullinan și un Maserati, în timp ce preferințele auto ale ieșenilor par să se schimbe vizibil: interesul pentru second-hand scade, cu doar 929 de înmatriculări luna trecută, în timp ce mașinile noi câștigă teren – 406 unități în iunie. În zona electricelor, au fost înregistrate 53 de autoturisme, cele mai multe fiind Tesla (13), urmate de BYD (8) și Hyundai (7).

La Suceava, piața SH rămâne activă

Nici alte județe nu rămân în urmă. La Suceava, piața SH rămâne activă, cu 1.134 de mașini second-hand, 133 de autoturisme noi și 32 electrice înmatriculate. La Cluj, s-au înregistrat 1.448 de mașini SH, 565 noi și 131 electrice, în timp ce Timișul raportează 1.227 SH, 453 noi și 137 electrice.

În mod constant, Bucureștiul rămâne lider absolut al pieței auto: 8.789 de autoturisme noi au fost înmatriculate într-o singură lună, în timp ce second-hand-urile au ajuns la 2.194 unități, iar electricele la 872.

Contrastul este evident: în timp ce economia vorbește despre ajustări și presiuni, piața auto arată o Românie împărțită între austeritate și lux extrem, între calcul și opulență pe patru roți. Daniel BACIU