Rujeola a revenit puternic în România, iar Iașul nu a fost ocolit
Rujeola nu a „dispărut” cu adevărat, ci a fost ținută sub control ani la rând prin vaccinare. Boala a reapărut atunci când această protecție colectivă a început să se fisureze. Direcția de Sănătate Publică Iași arată că rujeola se transmite extrem de ușor, prin tuse, strănut sau simpla prezență într-un spațiu contaminat, virusul rămânând activ în aer ori pe suprafețe timp de până la două ore. În plus, boala poate duce la complicații severe, de la pneumonie și encefalită până la forme care lasă sechele pe termen lung.
La nivel național, revenirea a fost masivă. Datele din centralizările INSP arată că, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, în România au fost raportate 35.736 de cazuri de rujeolă și 30 de decese. Tot atunci, specialiștii au atras atenția că vaccinarea rămâne singura metodă eficientă de prevenire, însă acoperirea vaccinală a coborât la 80,8% pentru prima doză și la aproximativ 60% pentru a doua doză, mult sub pragul necesar pentru a opri răspândirea bolii.
Tot la Iași, semnalul de alarmă vine și din zona prevenirii. O analiză publicată în 2025 arăta că, dacă prima doză de ROR are încă o acceptare relativ bună, rapelul scade în unele comunități până la numai 20%. Asta înseamnă exact terenul pe care rujeola se poate întoarce: comunități în care există suficienți copii neprotejați încât virusul să circule din nou. Clara DIMA
