Ruptură totală în PNL Iași! Chirica: „Ordinele de partid nu conduc orașul!”

Războiul din PNL Iași explodează! După ce conducerea organizației județene a anunțat că se delimitează de voturile consilierilor locali liberali care au susținut mai multe Planuri Urbanistice Zonale controversate și a amenințat cu sancțiuni disciplinare, primarul Mihai Chirica a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui PNL Iași, Alexandru Muraru. Edilul vorbește despre „politruci”, „șantaj politic”, „ambiții personale” și acuză încercarea de a transforma administrația orașului într-un instrument de reglare a conturilor din interiorul partidului.

Conflictul a izbucnit după ce Alexandru Muraru a anunțat că PNL Iași se delimitează oficial de voturile exprimate de mai mulți consilieri locali liberali în ședința Consiliului Local privind aprobarea unor PUZ-uri considerate controversate și a precizat că aceștia riscă sancțiuni pentru încălcarea consemnului de vot stabilit de Biroul Politic Județean.

Replica primarului Mihai Chirica nu a întârziat și ridică tensiunea politică la cel mai înalt nivel din ultimii ani în organizația liberală ieșeană. „Diferența majoră dintre politicienii autentici și politruci este dată de curajul de a ieși în fața poporului și de a cere votul. Când nu te votează nimeni direct și te plasezi doar prin jocuri de culise pe liste de partid, nu se cheamă că faci politică pentru comunitate, ci doar că ești un parvenit politic. Oamenii politici adevărați sunt validați prin votul direct al cetățenilor, nu prin aranjamente de birou”, afirmă primarul Iașului.

„Muraru descoperă urbanismul doar când îi convine politic”

Edilul merge și mai departe și susține că aleșii locali nu pot deveni executanții unor ordine dictate din sediul partidului, întrucât mandatul lor aparține cetățenilor. „Aleșii locali, la fel ca și parlamentarii, depun un jurământ solemn în fața comunității care i-a investit cu încredere. Ei sunt reprezentanții legitimi ai oamenilor și s-au angajat să îi reprezinte cu bună-credință, conform propriei conștiințe și legii, nu sub dictat. Șantajele și amenințările din culisele de partid, la care asistăm astăzi, amintesc de o epocă neagră de acum 40 de ani, nicidecum de o Românie democrată și europeană. Într-o democrație, diferențele de opinie sunt firești, iar important este ca la final comunitatea să aibă de câștigat”, spune Chirica.

Primarul îl acuză pe Alexandru Muraru că a descoperit problemele urbanismului ieșean doar în momentul în care acestea au devenit o miză politică și afirmă că liderul liberal nu poate indica niciun proiect major promovat în beneficiul Iașului. „Domnul Alexandru Muraru descoperă urbanismul și problemele Iașului doar atunci când îi convine politic. Ani de zile nu l-am auzit să spună un cuvânt despre infrastructură, despre marile investiții sau despre presiunea reală care există asupra orașului. De altfel, nu știe nimeni de vreo inițiativă a domniei sale în Parlamentul României – cum ar fi, de exemplu, una privind limitarea importului aberant de rable care sufocă orașele – sau despre orice alt proiect legislativ care să fi adus un beneficiu concret ieșenilor. Astăzi, brusc și conjunctural, domnul Muraru s-a trezit specialist în PUZ-uri și dezvoltare urbană”, afirmă edilul.

„Consilierii locali nu sunt marionetele domnului Muraru și nici nu pot fi conduși prin telecomandă”

În același timp, Mihai Chirica respinge categoric ideea că voturile consilierilor locali trebuie dictate politic și susține că acestea trebuie fundamentate exclusiv pe legalitate și pe documentațiile tehnice. „Consilierii locali nu sunt marionetele domnului Muraru și nici nu pot fi conduși prin telecomandă. Ei sunt oameni responsabili care votează în baza documentelor tehnice, a avizelor de specialitate și a legalității, nu în baza unor consemne politice scrise în grabă, noaptea, ca hoții, pentru a bloca orașul”, declară primarul.

Mesajul se încheie într-un ton extrem de dur, Chirica sugerând că problemele din PNL Iași nu trebuie transferate asupra administrației locale și a orașului. „Dacă domnul Muraru are probleme interne de leadership și tensiuni în partid, să și le rezolve în interiorul organizației, nu pe spatele Iașului. Orașul nostru nu poate fi transformat în scenă pentru ambițiile personale, jocurile de putere și frustrările politice ale domnului Muraru. Îl sfătuiesc colegial ca, înainte de a da lecții de morală și administrație publică, să își explice propriile eșecuri politice în fața ieșenilor”, transmite Mihai Chirica.

Schimbul de replici confirmă una dintre cele mai tensionate perioade traversate de PNL Iași în ultimii ani. Disputa nu mai este doar una legată de câteva proiecte urbanistice, ci scoate la suprafață fracturile profunde din interiorul organizației liberale. În timp ce conducerea județeană vorbește despre disciplină de partid și sancțiuni pentru consilierii care au ignorat consemnul de vot, primarul municipiului Iași răspunde acuzând presiuni politice, lipsă de legitimitate și încercarea de a subordona administrația intereselor interne ale partidului. Conflictul deschis dintre cei doi lideri riscă astfel să transforme disputa privind PUZ-urile într-o confruntare cu efecte majore asupra viitorului PNL Iași. Carmen DEACONU