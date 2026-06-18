De la un poliptic realizat de Giotto și o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși până la concertele susținute de Jordi Savall și Nikodimos Kabarnos, prima ediție a Sacrum Art Festival, care va avea loc în perioada 4–30 octombrie 2026, anunță un program cultural de amploare. Festivalul își propune să îi apropie mai ales pe tineri de valorile care pot da sens unei formări frumoase: respectul față de trecut, creativitatea și încrederea în viitor.

Tema ediției inaugurale, „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”, propune o reflecție asupra relației dintre creație, inteligență, tehnologie și responsabilitate umană. Festivalul va reuni artiști, muzicieni, arhitecți, cercetători, specialiști în științe umaniste și tehnologii noi, studenți și publicul larg. a

„Programul va cuprinde peste 50 de evenimente culturale, artistice și științifice: expoziții, instalații multimedia, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, dezbateri și ateliere pentru studenți și tineri creatori”, a spus prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și președintele festivalului.

Primarul Iașului: „Între tabletă și Dumnezeu nu este o barieră atât de mare”

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a evidențiat sprijinul acordat proiectelor artistice, culturale, educaționale și spirituale ale orașului, precum și importanța implicării administrației locale în organizarea primei ediții a Sacrum. „Între tabletă și Dumnezeu nu este o barieră atât de mare”, a afirmat edilul, vorbind despre necesitatea găsirii unor limbaje prin care cultura și spiritualitatea să ajungă la generațiile tinere. „Festivalul poate avea un rol important în apropierea tinerilor de ceea ce contează și de valorile care dau sens creșterii lor: respectul față de trecut, capacitatea de a înțelege prezentul și încrederea în viitor”, a fost de părere Mihai Chirica.

De la Giotto și Brâncuși la inteligența artificială

Unul dintre momentele de referință ale primei ediții va fi expunerea, în premieră la Iași, a unui poliptic din secolul al XIV-lea realizat de pictorul italian Giotto di Bondone, considerat unul dintre precursorii Renașterii. Lucrarea va fi adusă de la Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Programul expozițional va include și un proiect dedicat lui Constantin Brâncuși, în cadrul căruia vor fi prezentate o sculptură și obiecte personale ale artistului. La Iași vor fi expuse și Steagul de luptă al Sfântului Ștefan cel Mare, precum și un epitaf pictat de Sfântul Arsenie de la Prislop.

Jordi Savall și Nikodimos Kabarnos, în programul festivalului

Componenta muzicală va aduce la Iași nume importante ale scenei internaționale. Muzicianul catalan Jordi Savall va concerta împreună cu ansamblul Hespèrion XXI, iar protopsaltul grec Nikodimos Kabarnos va susține un eveniment dedicat muzicii bizantine.

Programul va cuprinde și o gală cu tenorul Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone, precum și concerte ale corului Universității Naționale de Arte „George Enescu” și ale Corului Aletheia.

Un moment aniversar va marca împlinirea a 70 de ani de la prima reprezentație desfășurată pe scena Operei Naționale Române din Iași.

Un festival organizat în timpul Sărbătorilor Iașului

Perioada de desfășurare coincide cu Sărbătorile Iașului, când orașul atrage anual, potrivit organizatorilor, aproximativ 500.000 de vizitatori din țară și din străinătate.

Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a arătat că pelerinii care vin să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pot descoperi prin intermediul festivalului și alte bucurii oferite de Iașul cultural. „Festivalul ar putea aduce publicului acele lucruri de adâncime spirituală și artistică de care oamenii au nevoie într-o lume dominată de grabă, neliniște și tensiune. Și poate crea în noi ancore pe care valurile tulburi să nu le smulgă niciodată”, a spus IPS Teofan. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, și-a exprimat susținerea pentru noul festival și speranța că prima ediție va atrage în oraș mai mulți turiști și vizitatori. „Sunt alături de Sacrum și sunt convins că va fi o manifestare culturală, artistică și spirituală”, a declarat Costel Alexe.

Președintele CJ Iași consideră că festivalul poate crește de la o ediție la alta și poate deveni, în următorii ani, un pilon important al statutului Iașului de capitală culturală și spirituală.

Prin durata sa, diversitatea instituțiilor implicate și apropierea dintre patrimoniu, artă și educație, Sacrum pornește cu ambiția de a deveni mai mult decât un eveniment organizat în luna octombrie. Festivalul își propune să creeze o legătură durabilă între trecutul orașului, generațiile tinere și viitorul cultural al Iașului.

Maura ANGHEL