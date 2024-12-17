Sala Polivalentă „Regina Maria” are ofertant!

Deși licitația pentru construirea Sălii Polivalente Iași – Complexul Sportiv „Regina Maria” din Iași a fost demarată în septembrie, Compania Națională de Investiții SA (cea care se ocupă de procedură) a primit o singură ofertă privind încredințarea lucrărilor. Oferta a fost depusă de asocierea SSAB-AG din Bacău – Frasinul și Transilvania Grand Construct (ambele din Bistrița – Năsăud), în calitate de lideri, la care se adaugă, ca subcontractanți, Total Business Land, Vangaz Instal, Willeman Carpați, Amteh International, Zoork, Sonerg Montaj, Kone Ascensorul și Meridian.

Prevederea financiară a licitației este de 393,65 milioane lei cu TVA, aproape 80 de milioane de euro.

Indicatorii tehnico-economici aferenți acestui proiect au fost aprobați, în februarie, prin Hotărârea de Guvern nr. 140 / 2024, Sala Polivalentă având o valoare totală estimată la 475,92 milioane lei cu TVA, reprezentând aproximativ 96 de milioane de euro. „Organizarea licitației și primirea acestei oferte pentru construirea Sălii Polivalente este una dintre cele mai bune vești ale acestui an. Le mulțumesc public și pe această cale reprezentanților Companiei Naționale de Investiții SA, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Guvernului României pentru atenția și responsabilitatea cu care au tratat acest proiect esențial pentru Iași și pentru întreaga regiune! Sper că oferta depusă să fie una conformă, serioasă și solidă, licitația pentru lucrările de construire să fie finalizată cât mai curând, iar fondurile necesare să fie asigurate, astfel încât ieșenii și toți locuitorii Regiunii de Nord - Est să se bucure de toate facilitățile de nivel european pe care le va oferi Sala Polivalentă a orașului nostru!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Polivalenta va avea o capacitate maximă de 9.623 de persoane

Noul complex sportiv va avea o formă inspirată din coroana Reginei Maria și va fi construit în zona Moara de Vânt, pe un teren al municipalității de aproape 8 hectare aflat în vecinătatea viitorului Spital Regional de Urgență.

Sala, al cărei teren principal va avea dimensiunile de 60 metri x 30 metri, va fi folosită în permanență ca bază de antrenament pentru sportivi (handbal, baschet, volei etc.) și va avea o capacitate maximă de 9.623 de persoane.

Sala Polivalentă va fi o clădire „verde” va avea o arie construită de 12.926,80 metri pătrați, o arie construită desfășurată de 39.082,75 metri pătrați, o arie utilă de 37.084,25 metri pătrați, un regim de înălțime D+P+2E+E3 (parțial) și o înălțime maximă de 29 de metri.

Polivalenta va avea multiple facilități de servire pentru public, spații comerciale, garderobe, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, terase exterioare etc.

Lângă clădirea principală va fi construită o sală de antrenament cu o arie construită de 1.832,60 metri pătrați și cu o capacitate maximă de 110 persoane. În cadrul complexului vor fi amenajate și terenuri sportive în aer liber cu o suprafață totală de 1.666 de metri pătrați.

Complexul sportiv va include străzi pe o suprafață de 5.860 metri pătrați, parcări pe 3.267,50 metri pătrați, alei pietonale pe 11.230 metri pătrați și spații verzi pe 59.249,70 metri pătrați. Carmen DEACONU