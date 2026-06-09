Sanitas a declanșat greva japoneză

În spitalele din întreaga țară, membrii Federației Federația Sanitas din România au declanșat greva japoneză — o formă de protest care nu oprește imediat rotițele sistemului, dar le face să scârțâie vizibil, apăsat, constant. Banderolele albe nu închid secții, dar deschid o dezbatere despre echilibrul dintre muncă, epuizare și plată.

În spatele acestei forme de protest aparent „blânde” se află însă un mesaj extrem de dur: dacă revendicările sunt ignorate, greva generală nu mai este o ipoteză, ci o direcție posibilă. Iar într-un sistem medical, această frază are greutatea unei amenințări structurale.

Pentru că revendicările nu sunt periferice, ci ating chiar nucleul funcționării sistemului: o valoare de referință de 4.325 lei, coeficienți salariali considerați dezechilibrați, menținerea sporului de tură la 15%, păstrarea compensațiilor pentru weekend și sărbători la nivelul de 100%, dar și integrarea personalului TESA în aceeași logică salarială cu personalul sanitar.

În esență, nu este doar o dispută tehnică despre salarii. Este o confruntare despre cum este definită valoarea muncii într-un sistem care funcționează fără pauză, 24 de ore din 24.

În spitale, realitatea este dublă și tensionată. Pe de o parte, personalul medical continuă să lucreze, pentru că pacienții nu pot aștepta. Pe de altă parte, același personal spune că nu mai poate duce în tăcere o presiune financiară care în unele cazuri înseamnă pierderi de 20–25% din venit.

Se vorbește despre mii de lei dispăruți din salarii, despre weekenduri lucrate sub compensații considerate insuficiente, despre o uzură care nu mai este doar fizică, ci și socială. În spatele fiecărei ture, apare aceeași întrebare nerostită: cât valorează, de fapt, continuitatea acestui sistem?

Iar societatea privește împărțită. Unii pacienți văd în acest protest o formă de dreptate întârziată, o reacție firească a celor care țin spitalele în viață. Alții îl percep ca pe un risc, o tensiune în plus într-un sistem deja fragil.

Greva japoneză nu oprește nimic, dar schimbă atmosfera. Transformă rutina în semnal de alarmă, normalitatea în tensiune, funcționarea în protest. Este forma în care un sistem continuă să meargă, dar începe să arate că nu mai merge liniștit.

Și poate cel mai important mesaj este acesta: nu asistăm la o oprire a sistemului, ci la o fisură în liniștea lui. O fisură care, dacă nu este tratată prin dialog real, riscă să se transforme din banderolă simbolică într-o oprire completă. Nicoleta ZANCU