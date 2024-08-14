Scădere în linie a principalelor valute

Scăderea, luna trecută, a inflației din Statele Unite, după creșterea din iunie, a menținut aversiunea față de risc la un nivel redus, ceea ce a permis leului să se aprecieze față de principalele valute.

Cursul monedei unice a scăzut miercuri de la 4,9764 la 4,9761 lei, iar tranzacțiile din piața valutară se realizau în culoarul 4,976 – 4,977 lei.

Nivelul indicilor ROBOR se menținea la valori comparabile cu cele din mai 2022, iar piața era deosebit de calmă.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, s-a stabilizat la 5,58%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a consolidat la 5,62%, iar cel la 12 luni la 5,65%.

Euro a crescut la 1,0984 – 1,1045 dolari, iar media monedei americane a coborât de la 4,5565 la 4,5141 lei.

Aprecierea monedei unice este consecința reducerii plasamentelor în dolari. Investitorii sunt tot mai siguri că Rezerva Federală va decide la ședința sa de politică monetară din septembrie să reducă rata de referință. Măsura ar urma să fie luată după ce inflația din SUA a coborât în iulie la 2,9%, cea mai scăzută rată începând cu martie 2021. La rândul ei, inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a scăzut de la 3,3% în iunie la 3,2%, minim care se mai înregistra în aprilie 2021.

Nivelul redus al aversiunii față de risc, la care contribuie și stabilizarea relativă a situației din Orientul Mijlociu, a depreciat moneda elvețiană față de cea europeană, astfel că media a coborât de la 4,2508 la 4,2344 lei. Cursul lirei sterline a scăzut de la 5,8309 la 5,7993 lei.

Deprecierea monedei americane a anulat creșterea metalului galben la 2.454,10 – 2.480 dolari/uncie, astfel că prețul gramului de aur a scăzut, după patru ședințe consecutive de creștere, la 358,8318 lei.

În regiune, media monedei poloneze s-a întărit marginal la 4,2933 zloți/euro iar a celei maghiare s-a depreciat la 394,27 forinți/euro.

Criptomonedele au profitat de evoluția monedei americane și s-au apreciat la 60.456 – 61.654 dolari/bitcoin, respectiv 2.689 – 2.772 dolari/ethereum. Analiză transmisă de Agenția Domus M&D