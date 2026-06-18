Schimbare de forță pe piața muncii! Iașul devine pol de angajări în România

Piața muncii din România dă semne de mobilizare puternică în 2026, cu peste 60.000 de persoane încadrate în muncă în doar cinci luni, însă adevărata surpriză vine din clasamentul județelor: Iașul se poziționează pe locul doi la nivel național!

Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată o dinamică intensă a angajărilor, în contextul în care aproape jumătate dintre cei integrați pe piața muncii au peste 45 de ani.

Iașul, în topul național al angajărilor

În clasamentul județelor cu cele mai multe persoane angajate, București ocupă primul loc, cu 5.755 de persoane încadrate, urmat de Iași, cu 2.516 persoane angajate - un rezultat care confirmă poziția județului ca unul dintre cei mai activi poli ai ocupării forței de muncă din țară.

Pe locurile următoare se află alte centre urbane importante, însă diferența față de Iași evidențiază o mobilitate crescută pe piața muncii în zona Moldovei.

În total, 60.034 de persoane au fost încadrate în muncă în primele cinci luni ale anului, prin măsurile derulate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Structura arată o distribuție complexă: aproape 30.000 de persoane au peste 45 de ani, peste 10.000 au peste 55 de ani, peste 10.000 sunt tineri NEET, doar 8.227 sunt sub 25 de ani.

Reașezare pe piața muncii

Datele indică o realitate clară: piața muncii din România se bazează tot mai mult pe reintegrarea persoanelor de vârstă mijlocie și matură, în timp ce segmentul tânăr rămâne mai vulnerabil.

De asemenea, peste 14.000 de persoane sunt considerate greu sau foarte greu ocupabile, ceea ce arată provocările structurale ale pieței muncii.

Prezența Iași în topul angajărilor confirmă rolul său de centru economic regional în creștere, cu o capacitate importantă de absorbție a forței de muncă.

Într-un context național în care peste 140.000 de persoane au beneficiat de servicii de ocupare și sprijin pentru integrarea pe piața muncii, Iașul se conturează ca un nod important al dinamicii economice din estul țării.

Cifrele arată nu doar o creștere a angajărilor, ci și o schimbare de structură: mai multă reconversie profesională, mai multă mobilitate și o dependență tot mai mare de programele active de ocupare. Carmen DEACONU