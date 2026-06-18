Se schimbă radical toate drumurile expres din România

* noile reguli prevăd lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,5 metri la 23 de metri și amenajarea unei benzi de urgență de 2,5 metri pe fiecare sens de mers. În plus, podurile, pasajele și viaductele vor fi adaptate noilor standarde, iar pe drumurile deja construite vor apărea alveole speciale pentru opriri de urgență

O modificare considerată de specialiști drept una dintre cele mai importante măsuri de siguranță rutieră din ultimii ani a fost adoptată de Ministerul Transporturilor. Drumurile expres din România vor avea, în sfârșit, benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi, după ce actuala configurație a fost asociată cu producerea unor accidente grave și chiar mortale.

Decizia vine după numeroase semnale de alarmă privind pericolul reprezentat de acostamentele înguste existente pe drumurile expres. În multe situații, șoferii care opresc în caz de defecțiune sau urgență rămân parțial pe banda de circulație, transformând o simplă staționare într-o adevărată capcană mortală.

Autoritățile recunosc că tragediile produse pe DEx12 Craiova – Pitești au evidențiat o vulnerabilitate majoră a infrastructurii și au grăbit schimbarea normativului tehnic.

Noile reguli prevăd lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,5 metri la 23 de metri și amenajarea unei benzi de urgență de 2,5 metri pe fiecare sens de mers. În plus, podurile, pasajele și viaductele vor fi adaptate noilor standarde, iar pe drumurile deja construite vor apărea alveole speciale pentru opriri de urgență.

Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare, ceea ce înseamnă că viitoarele drumuri expres din România vor fi construite după reguli mult mai stricte de siguranță. „Infrastructura modernă nu înseamnă doar kilometri noi de asfalt, ci și eliminarea tuturor elementelor care pot favoriza producerea accidentelor”, este mesajul transmis de oficialii din Transporturi.

Schimbarea pare una tehnică, însă impactul său ar putea însemna salvarea a numeroase vieți în anii următori.