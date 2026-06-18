Sediul CTP Iași, reinventat de studenți

O intervenție artistică de amploare aduce o nouă identitate vizuală sediului Companiei de Transport Public din Iași, după ce studenții și cadrele didactice de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” au finalizat o pictură murală realizată în trei luni de muncă intensă.

Lucrarea nu este doar o simplă decorare a unui spațiu instituțional, ci o reinterpretare vizuală a transportului public ieșean, în care tramvaiul devine element central - simbol al mișcării, al legăturilor dintre oameni și al ritmului zilnic al orașului.

Muralul transformă sediul într-un spațiu narativ, în care culorile, liniile și simbolurile devin o hartă artistică a Iașului. Tramvaiul, prezent în compoziție, este surprins ca martor tăcut al orașului, traversând poveștile cotidiene ale locuitorilor.

Dincolo de impactul vizual, lucrarea propune o invitație la reflecție asupra felului în care infrastructura urbană și arta pot coexista, dând sens spațiilor pe care le traversăm zilnic fără să le observăm cu adevărat.

Când transportul devine cultură

Reprezentanții instituției subliniază că proiectul depășește dimensiunea estetică. Arta este văzută ca un instrument de apropiere între comunitate și spațiul public, dar și ca o formă de a reinterpreta activitatea cotidiană într-o cheie creativă.

În acest context, transportul public nu mai este doar un mijloc de deplasare, ci devine parte din identitatea culturală a orașului.

Proiectul a fost realizat prin colaborarea dintre Compania de Transport Public Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, implicând studenți, profesori și coordonatori artistici.

Inițiativa este prezentată ca un exemplu de parteneriat între mediul academic și instituțiile publice, în care creativitatea tinerilor se împletește cu spațiul urban real. Carmen DEACONU