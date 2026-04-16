Șeful ITM București, revocat de ministrul Muncii. Costel Grojdea revine la conducerea ITM Iași

* Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a dispus încetarea detașării lui Costel Grojdea de la conducerea ITM București, pe fondul unor dezvăluiri care au generat controverse publice privind utilizarea unui autoturism de lux nejustificat în declarația de avere

Ministrul Muncii a decis schimbarea conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă București, într-un moment în care instituția se află în centrul unui scandal cu puternic impact public și mediatic. Măsura vine pe fondul unor informații apărute recent în spațiul public, care au ridicat semne de întrebare privind conduita și transparența unui înalt funcționar aflat temporar la conducerea instituției.

Decizia oficială de revocare din funcție a lui Costel Grojdea de la șefia Inspectoratului Teritorial de Muncă București vine într-un context tensionat, marcat de suspiciuni privind posibile legături între activitatea instituțională și interese private, după apariția unor imagini cu acesta conducând un Lamborghini Urus evaluat la aproximativ 300.000 de euro.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a semnat ordinul prin care încetează, începând cu 16 aprilie 2026, detașarea lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al ITM București. Măsura a fost luată în baza Codului administrativ și prevede revenirea acestuia la conducerea ITM Iași, poziție pe care o ocupa anterior și unde va încasa un salariu de 14.722 de lei, potrivit documentelor oficiale.

Grojdea fusese numit temporar la conducerea ITM București după ce fusese detașat din Iași, însă mandatul său a fost întrerupt rapid în urma unor dezvăluiri legate de un Lamborghini Urus, autoturism de lux care nu figurează în declarația sa de avere, fapt ce a ridicat semne de întrebare privind transparența și integritatea sa.

Costel Grojdea a respins acuzațiile, susținând că nu este proprietarul mașinii și că a condus-o doar temporar, la solicitarea proprietarului. El a explicat că a adus autoturismul la București pentru efectuarea reviziei tehnice și că utilizarea sa a fost limitată la câteva ore.

Dan DIMA