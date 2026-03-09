Seminar de Perfecționare Vocațională, la Suceava, în organizarea ASF

Institutul de Studii Financiare, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, organizează, pe 12 martie 2026, ora 10:00, în format online, la Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF.

Evenimentul va aborda teme esențiale privind educația financiară, piața asigurărilor și piața de capital, prin prezentări interactive și studii de caz susținute de specialiști din domeniu. Specialiștii vor prezenta interactiv pe baza studiilor de caz, concepte teoretice cu aplicații practice, facilitând înțelegerea aprofundată a mecanismelor specifice temelor abordate.

Invitații speciali la acest eveniment sunt:

Daniela Jugănaru este specialist în educație financiară, în cadrul Institutului de Studii Financiare (ISF). Cu o experiență extinsă în domeniul economico-financiar international, a activat în multiple domenii aplicative economice și financiare, având expertiză în analiza de risc, trezorerie, investiții, analiză financiară și managementul cashflow-ului. De profesie economist, Daniela Jugănaru este licențiată în Studii Economice la ASE- București, Facultatea de Cibernetică, Planificare și Statistică Economică și are un master în Drept Internațional și Afaceri Europene. Vorbitor fluent de engleză și franceză, a susținut numeroase prezentări pe teme economico-financiare, în cadrul unor evenimente din tară și străinătate.

Paul Dumitru lucrează în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, Serviciul de Monitorizare și Educație Financiară. Cu o vastă carieră profesională, îmbogățită de expertiza sa în asigurări, domnul Dumitru a lucrat pentru diverse companii multinaționale și locale în servicii financiare corporative și antreprenoriale unde a deținut mai multe poziții manageriale atât la nivel local cât și regional (în Europa Centrala și de Est). Este absolvent, șef de promoție, al Politehnicii din București, deține un doctorat din partea Manchester Metropolitan University (UK), un MBA (ASE / University of Ottawa) și este Chartered Property and Casualty Underwriter, o certificare în asigurări din partea The Institutes (US).