Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași a strâns aproape 80.000 de ore în ajutorul oamenilor

Au trecut nouă ani de când Serviciul Voluntar de Ambulanță, înființat de Marius Benchea, a ales să meargă exact acolo unde era nevoie. Au fost 3.287 de zile și 78.888 de ore în care întrebarea nu a fost niciodată „de ce noi?”, ci una mult mai simplă și, în același timp, mult mai grea: „unde e nevoie?”. În spatele acestor cifre nu stau doar ture, intervenții sau prezențe în teren, ci o adevărată cultură a solidarității, construită pas cu pas de oameni care au înțeles că ajutorul real nu suportă amânare.

În toți acești ani, voluntarii au fost alături de ieșeni în unele dintre cele mai grele clipe. Au văzut durere, teamă, fragilitate și suferință. Dar au văzut și speranță. Iar această speranță i-a făcut să continue. Au mers mai departe nu pentru că a fost ușor, ci pentru că au știut că prezența lor contează. Că uneori un om nu are nevoie doar de o intervenție, ci și de calm, de curaj și de cineva care să nu plece.

Fondat în 2017, Serviciul Voluntar de Ambulanță din Iași, S.V.A.IS., este prezentat drept singura organizație neguvernamentală din România care asigură, în regim de voluntariat, servicii medicale private de urgență în fază prespitalicească, cu personal calificat. Prin această activitate, organizația contribuie la reducerea timpului de așteptare pentru transferurile între spitale, precum și pentru externarea pacienților care au nevoie de transport medical asistat sau neasistat, folosind ambulanțele proprii.

Rolul său nu se oprește însă aici. Prin programele și activitățile desfășurate în beneficiul comunității, Serviciul Voluntar de Ambulanță asigură primul ajutor la evenimente sportive, culturale și publice, intervenind în situații în care o persoană suferă o accidentare sau o îmbolnăvire acută. În același timp, organizația este implicată și în instruirea populației cu privire la comportamentul în caz de dezastre, pornind de la realitatea că efectele unor fenomene naturale sau ale unor situații de criză pot tulbura brutal viața socială și economică a unei comunități.

Serviciul Voluntar de Ambulanță nu înseamnă doar autospeciale, echipamente sau intervenții. Înseamnă oameni. Înseamnă voluntari. Înseamnă timp oferit altora, energie pusă în slujba comunității și o alegere repetată, zi după zi, de a nu rămâne indiferent.

Iar tocmai aici stă forța celor nouă ani de activitate. Aproape 80.000 de ore de ajutor adunate în folosul ieșenilor înseamnă enorm pentru o structură născută din voința oamenilor de a se implica. Înseamnă perseverență, disciplină și responsabilitate. Înseamnă maturizarea unui proiect care a rezistat în timp pentru că a avut la bază ceva esențial: convingerea că binele făcut concret poate schimba vieți.

După nouă ani, Serviciul Voluntar de Ambulanță rămâne, pentru Iași, mai mult decât un nume. Rămâne dovada că există oameni care aleg să răspundă, să fie prezenți și să meargă acolo unde alții au cea mai mare nevoie. Iar într-o lume în care indiferența pare, prea des, regula, aproape 80.000 de ore de ajutor devin nu doar o cifră impresionantă, ci o formă de caracter.

Maura ANGHEL