Sfântul Gheorghe, sărbătoarea care deschide primăvara în satul românesc

De la ramuri verzi la porți, până la obiceiuri pentru protecția casei și a animalelor, ziua de 23 aprilie păstrează unele dintre cele mai vii tradiții din calendarul popular. În credința creștină, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cinstit ca „purtător de biruință”, iar în lumea satului românesc sărbătoarea lui a ajuns să marcheze simbolic pragul dintre iarnă și sezonul roditor.

Pe 23 aprilie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai creștinătății, venerat pentru curajul cu care și-a mărturisit credința în vremea persecuțiilor împăratului Dioclețian. În tradiția religioasă românească, el este numit adesea „purtătorul de biruință”, formulă care a fixat în memoria colectivă imaginea unui sfânt al curajului, al luptei și al protecției.

Dincolo de semnificația liturgică, sărbătoarea are o forță aparte și în cultura populară. În tradiția românească, Sân-George este legat de renașterea naturii, de începutul unui nou ciclu agrar și de protejarea vitelor, holdelor și gospodăriei. Multe credințe populare îl așază în centrul unui moment-cheie al anului, când natura „se deschide” spre viață, iar verdele devine semn de belșug și apărare.

Tocmai de aici vin și cele mai cunoscute obiceiuri. În multe zone din România, oamenii pun la porți, la ferestre, la grajduri sau la intrarea în casă ramuri verzi, de obicei de salcie ori de alte arbori înfrunziți, ca semn de protecție și prosperitate. Verdeața are rol apotropaic în imaginarul popular: apără gospodăria de rele, de boală și de pagubă, dar în același timp cheamă rodul, sănătatea și sporul.

Ziua Sfântului Gheorghe a fost, tradițional, și un reper pentru lumea pastorală. În multe comunități rurale, această dată marca începutul unui nou sezon pentru turmele scoase la pășunat, pentru organizarea stânelor și pentru rânduieli legate de animale. Nu întâmplător, în credința populară, Sfântul Gheorghe a rămas și un protector al vitelor și al oilor, într-o societate în care ritmul vieții era strâns legat de muncile câmpului și de creșterea animalelor.

Tot în jurul acestei sărbători s-au păstrat și obiceiuri legate de aflarea ursitului, de noroc sau de sănătate. Unele surse etnografice și de spiritualitate populară amintesc practica fetelor de a pune brazde verzi și coronițe pe drum, într-un gest ritualic asociat cândva cu speranța căsătoriei și cu magia fertilității. Chiar dacă multe astfel de practici s-au stins ori au rămas doar în memoria satelor, ele arată cât de puternic era legată această zi de ideea de început, de destin și de rodire.

Pentru publicul de astăzi, Sfântul Gheorghe rămâne una dintre puținele sărbători care unesc foarte clar două lumi: calendarul creștin și calendarul popular. În biserici, credincioșii îl cinstesc pe martirul care a biruit frica prin credință; în memoria comunităților rurale, aceeași zi continuă să însemne pragul simbolic al primăverii adevărate, când casa, curtea și satul întreg se așază sub semnul înverzirii și al speranței. Maura ANGHEL