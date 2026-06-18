Florile nu sunt doar elemente decorative în operele de artă, ci simboluri ale vieții, iubirii, purității, fragilității și renașterii. Semnificațiile lor vor fi explorate la Iași în cadrul evenimentului „Simbolismul florilor în artă”, organizat într-un spațiu muzeal cunoscut pentru colecția sa de minerale și flori de mină.

Publicul ieșean este invitat duminică, 21 iunie 2026, de la ora 14:00, la Muzeul „Poni-Cernătescu”, unde va avea loc evenimentul „Simbolismul florilor în artă”. Manifestarea este organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Asociația „Noua Acropolă” – Filiala Iași.

Programul aduce împreună pictura, muzica, poezia și reflecția filosofică, pornind de la una dintre cele mai răspândite teme ale artei universale. De-a lungul secolelor, florile au apărut în tablouri, sculpturi, texte literare și creații muzicale, fiecare specie și fiecare culoare fiind asociate unor mesaje diferite. Trandafirul a devenit simbol al iubirii și al frumuseții, crinul a fost asociat purității, iar floarea de lotus a reprezentat, în numeroase culturi, renașterea și evoluția spirituală. Florile ofilite au sugerat fragilitatea și trecerea timpului, în timp ce grădinile înflorite au fost folosite pentru a vorbi despre speranță, armonie și regenerare.

Prelegere filosofică, muzică și recital de poezie

Evenimentul va începe cu o prelegere filosofică dedicată semnificațiilor culturale și artistice ale florilor. Publicul va putea descoperi felul în care artiștii din epoci și spații culturale diferite au folosit florile pentru a transmite idei, emoții și mesaje care nu puteau fi exprimate întotdeauna direct. Programul va continua cu un moment muzical inspirat de armonia naturii și cu un recital care va pune în lumină prezența florilor în poezia românească și universală.

Organizatorii își propun să transforme întâlnirea într-o experiență culturală accesibilă unui public divers și, în același timp, să atragă atenția asupra patrimoniului păstrat în muzeele ieșene.

„Prin acest eveniment, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Artelor, ne propunem să oferim publicului o experiență culturală inedită și să evidențiem, în același timp, patrimoniul valoros conservat de muzeele noastre”, a declarat Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Florile artei, alături de florile de mină

Alegerea Muzeului „Poni-Cernătescu” nu este întâmplătoare. La demisolul clădirii este amenajată o expoziție de minerale și flori de mină, într-un spațiu care reconstituie atmosfera unei mine din secolul al XIX-lea.

Astfel, florile pictate, cântate sau evocate în poezie vor fi puse în dialog cu formele spectaculoase create în natură de minerale. Evenimentul construiește o legătură între patrimoniul natural, colecțiile muzeale și creația artistică, într-un loc legat de istoria științei ieșene.

Maura ANGHEL